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АНАЛІТИКА

У Макрона спростували плани розпустити парламент Франції і оголосити дочасні вибори

 

Єлисейський палац спростував матеріал Bloomberg, згідно з яким французький президент Емманюель Макрон нібито обмірковує можливість проведення дострокових виборів восени 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На офіційному акаунті Єлисейського палацу на Х зʼявилось повідомлення зі скриншотом посту, де згадувався матеріал Bloomberg про можливі вибори у Франції, з припискою "Фейк".

"Офіс президента Франції заперечує це, як і до публікації статті", - додали там.


Теоретично Макрон має повноваження розпустити парламент не раніше ніж через рік після його роботи - тобто починаючи з літа 2025-го.

Французький парламент перебуває у фрагментованому стані з літа 2024 року - після дострокових виборів, які Макрон оголосив після провалу своєї партії на виборах до Європарламенту.

Відсутність пропрезидентської більшості в парламенті Франції вже призвела до відставки прем'єр-міністра Мішеля Барньє, який пропрацював на посаді рекордно мало в сучасній історії країни.

Нинішній глава уряду Франсуа Байру пережив кілька вотумів недовіри, але його становище може опинитись під загрозою на тлі планів представити бюджет на 2026 рік із суттєвими скороченнями витрат.
Ключові теги: Франція
 

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