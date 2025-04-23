Китай і Азербайджан запровадили безвіз

Китай і Азербайджан встановили всеосяжне стратегічне партнерство, підписали ряд міждержавних угод, серед яких запровадження безвізового режиму.

Домовленостей було досягнуто в ході державного візиту президента Азербайджану Ільхама Алієва в Китай, передає Укрінформ із посиланням на азербайджанське державне інформаційне агентство "Азертадж".

"Сторони твердо підтримують одна одну на шляху розвитку, обраному їхніми народами та відповідно до їхніх національних умов, і надають рішучу підтримку одна одній у захисті основних інтересів, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", - йдеться в спільній заяві про встановлення всеосяжного стратегічного партнерства.

У документі зазначається, що Азербайджан визнає Тайвань невід'ємною частиною території Китаю, уряд КНР - єдиним законним урядом, який представляє весь Китай.

Китай та Азербайджан висловили готовність розпочати переговори щодо угоди про вільну торгівлю між країнами. Пекін висловив свою підтримку якнайшвидшому вступу Азербайджану до Світової організації торгівлі (СОТ).

"Сторони зобов'язуються підтримувати орієнтований на ООН світовий порядок і міжнародну систему, засновану на міжнародному праві та фундаментальних нормах міжнародних відносин, заснованих на цілях і принципах Статуту ООН, і протистояти гегемонії та політиці сили", - йдеться в спільній заяві.

У ході зустрічі президента Азербайджану з головою КНР Сі Цзіньпінем було підписано ряд інших міждержавних угод та договорів, серед яких про взаємне звільнення від віз.

Країни цього року відзначають 33-тю річницю встановлення дипломатичних відносин.