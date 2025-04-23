Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай і Азербайджан запровадили безвіз

 

Китай і Азербайджан встановили всеосяжне стратегічне партнерство, підписали ряд міждержавних угод, серед яких запровадження безвізового режиму.

Домовленостей було досягнуто в ході державного візиту президента Азербайджану Ільхама Алієва в Китай, передає Укрінформ із посиланням на азербайджанське державне інформаційне агентство "Азертадж".

"Сторони твердо підтримують одна одну на шляху розвитку, обраному їхніми народами та відповідно до їхніх національних умов, і надають рішучу підтримку одна одній у захисті основних інтересів, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", - йдеться в спільній заяві про встановлення всеосяжного стратегічного партнерства.

У документі зазначається, що Азербайджан визнає Тайвань невід'ємною частиною території Китаю, уряд КНР - єдиним законним урядом, який представляє весь Китай.

Китай та Азербайджан висловили готовність розпочати переговори щодо угоди про вільну торгівлю між країнами. Пекін висловив свою підтримку якнайшвидшому вступу Азербайджану до Світової організації торгівлі (СОТ).

"Сторони зобов'язуються підтримувати орієнтований на ООН світовий порядок і міжнародну систему, засновану на міжнародному праві та фундаментальних нормах міжнародних відносин, заснованих на цілях і принципах Статуту ООН, і протистояти гегемонії та політиці сили", - йдеться в спільній заяві.

У ході зустрічі президента Азербайджану з головою КНР Сі Цзіньпінем було підписано ряд інших міждержавних угод та договорів, серед яких про взаємне звільнення від віз.

Країни цього року відзначають 33-тю річницю встановлення дипломатичних відносин.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6707
  0,1522
 0,37
EUR
 1
 47,5421
  0,1710
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0436  0,20 0,48 41,7318  0,17 0,40
EUR 46,8514  0,16 0,35 47,9100  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,11 0,26 41,6700  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес