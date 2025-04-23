ЗМІ: Трамп хоче заборонити благодійним організаціям фінансувати проєкти за кордоном

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість видання указу, який заборонить неприбутковим організаціям США надавати гранти за межами країни.

Про це пише газета The New York Post із посиланням на інформацію від проінформованого співрозмовника, передає "Європейська правда".

Як зазначається, указ буде спрямований на так звані "501(c)(3)" - організації, які підпадають під відповідний розділ Податкового кодексу США щодо звільнення від сплати податків.

Якщо рішення буде реалізовано, обмеження також торкнуться релігійних організацій, які надають гранти за кордон, а також невеликих благодійних фондів, які надають допомогу у випадках війни або стихійних лих.

Газета як приклад навела християнську благодійну організацію World Vision International, яка у 2023 році надала понад 70 млн доларів грантів Україні, 11 млн доларів - Мексиці та 25 млн доларів - Колумбії.

До числа таких організацій також входять Червоний Хрест США, Армія порятунку та Samaritan's Purse.

Зазначається, що найбільші з них пов'язані з відкритими критиками Трампа - зокрема, Фонд Білла та Мелінди Гейтсів, Фонд Чан Цукерберг (створений головою та генеральним директором Meta) і Фонд "Відкрите суспільство", заснований мільярдером Джорджем Соросом.

Як зазначив співрозмовник газети, указ ще не фіналізовано через триваючі внутрішні суперечки в адміністрації щодо доцільності його прийняття.

"Є чіткий намір обмежити та ретельно перевірити використання федеральних коштів за кордоном, посилити контроль над іноземними інвестиціями, захистити дослідження, інтелектуальну власність і критично важливі ланцюги постачання. І це помітно в роботі усіх урядових відомств", - сказав він.

Трамп уже раніше виступав проти організацій, які переказують американські кошти за кордон. Його адміністрація закрила Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), а також звільнила велику кількість волонтерів програми AmeriCorps після візиту представників Департаменту ефективності уряду.

Як зазначає газета, наразі організації, що мають статус 501(c)(3), можуть переказувати гранти іноземним структурам, якщо вони використовуються для благодійних цілей. Так зване звільнення від податків для донорів дозволяє американським коштам надходити через ці організації до країн, які потребують допомоги.

Наприклад, DirectRelief, одна з десяти найбільших 501(c)(3) в США за обсягом пожертв, надає мільярди доларів медичної допомоги іноземним країнам, які постраждали від війни та стихійного лиха.

Організація Americares, яка отримує понад 1 млрд доларів на рік, фінансує медичні проєкти в Україні, Гаїті та на палестинських територіях.

Фонд Гейтсів у 2023 році переказав 3 млрд доларів до 135 країн, зосередившись на темах "гендерної рівності" та "глобального здоров'я".

А фонд "Відкритого суспільства" надав гранти більш ніж у 100 країнах у 2023 році та мав 130 млн доларів активних "інвестицій впливу" у 2022 році.