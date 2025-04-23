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У Нідерландах затримали 14 осіб за підозрою в закликах до тероризму через соцмережі
12:56 23.04.2025 |
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на NU.nl, прокуратура Нідерландів повідомила, що вік підозрюваних - від 14 до 30 років, при цьому більшість є неповнолітніми.
"У вівторок у різних місцях Нідерландів було затримано загалом чотирнадцять осіб за підозрою у підбурюванні до терористичних дій через соціальні мережі, зокрема TikTok. Підозрюваним - від 14 до 30 років. Як повідомили NU.nl у прокуратурі, більшість із них - неповнолітні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через вік фігурантів справи та активне слідство правоохоронці не оприлюднюють чимало інформації. Не розголошується також, до яких саме терористичних актів спонукали затримані та які інші соціальні платформи, окрім TikTok, використовувалися.
Спецоперацію проводило декілька підрозділів поліції. Вісім осіб було затримано підрозділом загальнонаціонального розслідування, що працює на національному та міжнародному рівнях для боротьби з серйозною та організованою злочинністю, тероризмом та кіберзлочинністю. Ще троє підозрюваних були затримані в Гаазі, двоє - у Роттердамі, один - в Амстердамі.
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