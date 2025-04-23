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Ув'язнений лідер турецької опозиції закликав Німеччину не ветувати продаж винищувачів
12:52 23.04.2025 |
Ексмер Стамбула, один із лідерів турецької опозиційної Республіканської народної партії, який нині перебуває в ув'язненні, закликав уряд ФРН зняти заборону на продаж Туреччині винищувачів Eurofighter, що нібито була введена після його арешту.
Звернення було оприлюднене на сторінці Екрема Імамоглу в соцмережі Х.
"Туреччина - це не лише Ердоган, Туреччина більша за Ердогана. Уряди приходять і йдуть. Національні інтереси Туреччини цінніші за Ердогана чи Імамоглу. Я закликаю вас відкликати це рішення", - написав Ікрем Імамоглу.
Колишній мер Стамбула зазначив, що дізнався з преси про рішення німецького уряду накласти вето на продаж Туреччині винищувача Eurofighter, зокрема через його ув'язнення.
Опозиційний політик висловив упевненість, що в Туреччині буде змінене керівництво і новий уряд Туреччини працюватиме з ЄС та іншими союзниками, включаючи Німеччину.
"Співпрацюватимемо в межах наших спільних інтересів і принципів демократії, заснованих на верховенстві права і правах людини. У нас немає ні найменшого сумніву, що Туреччина стане повноправним членом ЄС під нашим правлінням", - зазначив Імамоглу.
Як відомо, раніше німецьке видання Handelsblatt повідомило про намір німецького уряду накласти вето на продаж винищувачів Eurofighter Туреччині. Згодом було повідомлено, що Туреччина продовжує перемовини щодо придбання цих літаків із Великою Британією.
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