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АНАЛІТИКА

Алжир ухвалив закон, що дозволяє загальну мобілізацію і війну

 

Рада міністрів Алжиру ухвалила законопроект про загальну мобілізацію, який регулює умови вступу цієї країни у війну.

Про це йдеться в заяві Ради міністрів Алжиру, яку цитує Le Figaro, передає Укрінформ.

У тексті уточнюються "положення, пов'язані з умовами організації, підготовки та проведення загальної мобілізації, передбачені статтею 99 Конституції", - деталізує видання.

Ця стаття передбачає, що Президент Республіки, на даний момент це Абдельмаджид Теббуне, оголошує "у разі крайньої необхідності надзвичайний стан на максимальний термін до тридцяти днів і вживає всіх заходів, необхідних для відновлення ситуації".

Також Президент може "оголосити війну в разі фактичної або неминучої агресії", та повинен поінформувати про це націю в спеціальному посланні.

Закон про мобілізацію та війну хвалили на тлі чергового загострення у відносинах Алжиру з Францією, яка визнала суверенітет королівства Марокко над Західною Сахарою.

Упродовж десятиліть Алжир і Марокко ворогують через цю територію, тож після листа президента Еммануеля Макрона з підтримкою марокканського плану автономії Західної Сахари, алжирська влада негайно відкликала свого посла з Франції.

Торік у жовтні алжирський лідер Абдельмаджид Теббуне засудив "брехню" Франції про колонізацію, а в грудні Міністерство закордонних справ Алжиру звинуватило Францію в проведенні агресивних операцій для дестабілізації країни.

Як повідомлялось, днями Франція відкликала свого посла з Алжиру та оголосила про висилку 12 працівників посольства цієї країни у Франції у відповідь на дії Алжиру, який у неділю оголосив персонами нон-грата 12 французьких дипломатів, давши їм 48 годин на виїзд.
 

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