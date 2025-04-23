Фінансові новини
- |
- 23.04.25
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Алжир ухвалив закон, що дозволяє загальну мобілізацію і війну
12:48 23.04.2025 |
Рада міністрів Алжиру ухвалила законопроект про загальну мобілізацію, який регулює умови вступу цієї країни у війну.
Про це йдеться в заяві Ради міністрів Алжиру, яку цитує Le Figaro, передає Укрінформ.
У тексті уточнюються "положення, пов'язані з умовами організації, підготовки та проведення загальної мобілізації, передбачені статтею 99 Конституції", - деталізує видання.
Ця стаття передбачає, що Президент Республіки, на даний момент це Абдельмаджид Теббуне, оголошує "у разі крайньої необхідності надзвичайний стан на максимальний термін до тридцяти днів і вживає всіх заходів, необхідних для відновлення ситуації".
Також Президент може "оголосити війну в разі фактичної або неминучої агресії", та повинен поінформувати про це націю в спеціальному посланні.
Закон про мобілізацію та війну хвалили на тлі чергового загострення у відносинах Алжиру з Францією, яка визнала суверенітет королівства Марокко над Західною Сахарою.
Упродовж десятиліть Алжир і Марокко ворогують через цю територію, тож після листа президента Еммануеля Макрона з підтримкою марокканського плану автономії Західної Сахари, алжирська влада негайно відкликала свого посла з Франції.
Торік у жовтні алжирський лідер Абдельмаджид Теббуне засудив "брехню" Франції про колонізацію, а в грудні Міністерство закордонних справ Алжиру звинуватило Францію в проведенні агресивних операцій для дестабілізації країни.
Як повідомлялось, днями Франція відкликала свого посла з Алжиру та оголосила про висилку 12 працівників посольства цієї країни у Франції у відповідь на дії Алжиру, який у неділю оголосив персонами нон-грата 12 французьких дипломатів, давши їм 48 годин на виїзд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим - це Україна
ТОП-НОВИНИ
|Британія повідомила, що "мирні переговори" міністрів у Лондоні у середу скасовані
|Застосунок Резерв+ відтепер надсилатиме push-сповіщення про розшук
|ЗМІ дізнались, що отримують Україна та Росія за «мирним планом» Трампа
|Путін пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту – FT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: слідство щодо «вибухових посилок» у Європі вважає інциденти роботою російського ГРУ
|Єврокомісія щодо можливої відмови України від територій: Крим - це Україна
|Китай першим у світі запустив торієвий ядерний реактор з дозаправкою без вимкнення
|Єврокомісія оштрафувала Apple і Meta на 700 млн євро
|ЗМІ: Трамп хоче заборонити благодійним організаціям фінансувати проєкти за кордоном
|У Нідерландах затримали 14 осіб за підозрою в закликах до тероризму через соцмережі
|Ув'язнений лідер турецької опозиції закликав Німеччину не ветувати продаж винищувачів
Бізнес
|Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»
|Криптоказино обійшли блокування та заробили понад $80 млрд — дослідження
|Archer та United Airlines запустять повітряне таксі в Нью-Йорку
|BMW Group зафіксувала 33% зростання продажів електромобілів на початку 2025 року
|Airbus відклала випуск водневого літака до середини 2040-х
|ООН попереджає про глобальне поширення кібершахрайств
|ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів