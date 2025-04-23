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АНАЛІТИКА

Reuters: ЄС розглядає варіанти заборони нових контрактів на російський газ

 

Європейська комісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити фірмам Європейського Союзу підписувати нові контракти на постачання російського викопного палива.

Про це агентству Reuters стало відомо від високопосадовця ЄС, пише "Європейська правда".

Комісія розглядає варіанти, потенційно включаючи торговельні заходи, які можуть заборонити європейським компаніям укладати нові контракти на російське паливо, повідомив посадовець.

Заборона на укладання нових контрактів спрямована на скорочення спотових закупівель європейськими компаніями російського скрапленого природного газу (СПГ).

Комісія також працює над юридичними варіантами, які дозволять компаніям ЄС розірвати існуючі контракти на постачання газу з Росією без застосування штрафних санкцій, додав високопосадовець.

Оскільки деякі країни-члени пообіцяли заблокувати будь-які санкції ЄС щодо російського газу, Єврокомісія натомість розглядає інші інструменти, які можуть прискорити кінець залежності Європи від російських енергоносіїв.

Вона планує викласти варіанти для цього в "дорожній карті", яка має бути опублікована 6 травня.

Комісія заявила, що будь-які заходи з обмеження імпорту російських енергоносіїв повинні завдавати більшої шкоди Москві, ніж ЄС, і враховувати вплив на енергетичну безпеку Європи та ціни на паливо.

У той самий час посадовці Європейської комісії відмовились від ідеї включити заборону імпорту російського СПГ в межах пакетів санкцій проти Росії, оскільки деякі країни-члени пообіцяли заблокувати обмеження.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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