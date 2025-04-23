В'єтнам планує придбати щонайменше 24 винищувачі F-16 у США

В'єтнам і США досягли принципової домовленості про продаж щонайменше 24 американських багатоцільових винищувачів F-16. Про це повідомило видання 19FortyFive із посиланням на власні джерела, які зазначають, що переговори тривали протягом кількох років і стали кульмінацією поступового зближення двох країн у сфері оборони.

Ханой замовить нову модифікацію F-16V, яка оснащена сучасною авіонікою, радарами з активною фазованою решіткою й адаптована до сучасного озброєння. При цьому вартість літаків залишається суттєвим бар'єром, оскільки недорогих старіших версій F-16 практично не залишилось.

Водночас США можуть запропонувати фінансову допомогу чи механізми підтримки, аби полегшити умови контракту.

Це потенційне придбання може стати найбільшим оборонним контрактом між В'єтнамом і США. Окрім самих винищувачів, В'єтнам розглядає можливість закупівлі інших систем у США, що ще більше розширить масштаби оборонного партнерства.

Однією з ключових причин переходу на західну техніку стали труднощі з обслуговуванням наявного парку російських Су-27 і Су-30. Їхній гарантійний термін завершився, а «Рособоронекспорт» та «Сухий» відмовляються надавати технічну підтримку без великих авансових платежів.

Окрім того, В'єтнам остерігається здійснювати грошові перекази в російські банки через ризик санкцій із боку США та ЄС.

Втім, навіть у разі підписання контракту Ханой зіштовхнеться з низкою перешкод. Насамперед ідеться про необхідність отримання дозволу від Конгресу США, який має затвердити експорт зброї. Особливо складним може бути питання щодо постачань ракет типу AIM-120 AMRAAM - основного озброєння F-16 у повітряних боях.