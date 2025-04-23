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АНАЛІТИКА

ЄЦБ майже досяг мети з інфляції, але зберігатиме гнучкість - Лагард

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) майже досяг мети щодо повернення інфляції до таргетованого рівня в 2%, але повинен зберігати гнучкість в умовах економічної невизначеності, що зростає, через торговельні війни, сказала глава регулятора Крістін Лагард в інтерв'ю CNBC.

"Ми наближаємося до нашої мети у 2025 році, і процес дезінфляції йде повним ходом, - сказала вона. Однак шоки зберігаються. Їхній підсумковий вплив на інфляцію залежатиме від контрзаходів, вжитих у Європі, і не тільки".

Минулого тижня члени керівництва ЄЦБ висловили занепокоєння з приводу майбутнього економіки єврозони, зазначивши "винятковий" рівень невизначеності. Інвестори тим часом чекають від регулятора ще двох або трьох знижень ключової ставки за депозитами на 25 базисних пунктів кожне з поточного рівня в 2,25%.

Лагард повторила, що подальша траєкторія грошово-кредитної політики в єврозоні не може бути визначена.

"У нас є різні варіанти, і ми будемо відштовхуватися від даних, - сказала вона. - Що стосується варіантів, ми можемо знизити ставки або взяти паузу. Все дійсно буде вирішуватися на кожному окремому засіданні з урахуванням статданих".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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