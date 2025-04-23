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ОАЕ почне виробляти американські дрони-перехоплювачі Coyote
09:58 23.04.2025 |
Американська оборонна компанія Raytheon уклала угоду про виробництво своїх реактивних дронів-перехоплювачів Coyote на території Об'єднаних Арабських Еміратів.
Розгортання виробництва систем Coyote за кордоном виглядає показовим кроком, адже американські військові лише з 2023 року почали активно закуповувати ці дрони. Технологія ще проходить етап розгортання у самих США, але вже активно використовується в бойових умовах.
Створення виробничої бази в ОАЕ може свідчити про прагнення Raytheon забезпечити доступність цих систем для армій країн Близького Сходу й водночас закріпити позиції на ринку регіону.
У сімейство Coyote входять кілька моделей: Block 1, Block 2, Block 3 та новітній Coyote LE SR. Моделі Block 1 і Block 2 призначені для знищення цілей уламковою бойовою частиною, тоді як Block 3 і LE SR є багаторазовими й здатні виконувати ширший спектр завдань.
На них можна встановлювати системи радіоелектронної боротьби, ретранслятори сигналу, оптичні сенсори, що дозволяє використовувати їх як для перехоплення, так і для розвідки, цілевказування та комунікації.
Попри позиціювання Coyotes як відносно недорогих засобів боротьби з дронами, ціна на них свідчить про протилежне. Зокрема, Coyote Block 2C коштує близько 125 тисяч доларів за одиницю, а багаторазові версії, оснащені високоточними системами, є ще дорожчими.
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