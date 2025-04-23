ОАЕ почне виробляти американські дрони-перехоплювачі Coyote

Американська оборонна компанія Raytheon уклала угоду про виробництво своїх реактивних дронів-перехоплювачів Coyote на території Об'єднаних Арабських Еміратів.

Розгортання виробництва систем Coyote за кордоном виглядає показовим кроком, адже американські військові лише з 2023 року почали активно закуповувати ці дрони. Технологія ще проходить етап розгортання у самих США, але вже активно використовується в бойових умовах.

Створення виробничої бази в ОАЕ може свідчити про прагнення Raytheon забезпечити доступність цих систем для армій країн Близького Сходу й водночас закріпити позиції на ринку регіону.

У сімейство Coyote входять кілька моделей: Block 1, Block 2, Block 3 та новітній Coyote LE SR. Моделі Block 1 і Block 2 призначені для знищення цілей уламковою бойовою частиною, тоді як Block 3 і LE SR є багаторазовими й здатні виконувати ширший спектр завдань.

На них можна встановлювати системи радіоелектронної боротьби, ретранслятори сигналу, оптичні сенсори, що дозволяє використовувати їх як для перехоплення, так і для розвідки, цілевказування та комунікації.

Попри позиціювання Coyotes як відносно недорогих засобів боротьби з дронами, ціна на них свідчить про протилежне. Зокрема, Coyote Block 2C коштує близько 125 тисяч доларів за одиницю, а багаторазові версії, оснащені високоточними системами, є ще дорожчими.