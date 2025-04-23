Samsung зазнає мільярдних збитків через виробництво чипів у США

Samsung зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами в реалізації своїх планів з виробництва чипів у США.

За останні чотири роки її американський підрозділ в Аризоні зазнав збитків у розмірі $1,21 мільярда. Незважаючи на передові технології, компанія зазнає труднощів з отриманням прибуткових замовлень, що негативно позначається на її фінансових показниках.

Samsung інвестувала майже 20 мільярдів доларів у будівництво нового заводу в Тейлорі, штат Техас, однак запуск виробництва відкладається. Хоча будівельні роботи завершено, компанія поки що не встановила обладнання, побоюючись складного бізнес-середовища і високих мит на імпорт машин, що можуть сягати 25% і більше.

Схожі проблеми відчуває і головний конкурент Samsung - TSMC, який також зазнає значних збитків у США. Попри чутки про перенесення запуску заводу в Техасі на 2027 рік, Samsung заявила, що планує почати виробництво у 2026 році. Однак невизначеність на ринку та геополітичні чинники продовжують створювати перешкоди для компанії.