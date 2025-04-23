Фінансові новини
- |
- 23.04.25
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп не має наміру звільняти главу ФРС Павелла
09:36 23.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла.
"Я не хочу говорити про це, тому що в мене немає наміру звільняти його", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.
"Я хотів би, щоб він був активнішим у реалізації своєї ідеї про зниження процентних ставок. Зараз дуже вдалий час для зниження процентних ставок", - зазначив президент США.
Раніше Трамп заявляв, що він має повноваження звільнити голову Федеральної резервної системи, термін повноважень якого закінчується не раніше ніж 2026 року.
У дописі в соцмережі Truth Social у понеділок Трамп назвав Павелла "великим невдахою", заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не знизить ставки негайно.
"Багато хто закликає до запобіжного зниження ставок", - написав Трамп, зазначивши, що ціни на енергоносії, продукти й більшість "інших речей" знижуються.
"При тому, що ці ціни так добре знижуються, як я і передбачав, інфляції може майже не бути, але може бути уповільнення економіки, якщо пан "Занадто Пізно", великий невдаха, не знизить ставки зараз", - написав Трамп.
Минулого тижня він назвав Павелла "паном Занадто Пізно", заявивши, що глава ФРС завжди запізнюється з пом'якшенням політики.
Незадовго до цього Павелл заявив, що імпортні мита, які запроваджує Трамп, можуть уповільнити зростання економіки США та прискорити інфляцію, але Федрезерв поки що не готовий втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.
Трамп зазначив, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив ключові ставки вже сім разів.
Із літа минулого року ЄЦБ знизив ставки загалом на 1,5 відсоткового пункту, ФРС - на 1 п.п. Наступне засідання Федрезерву відбудеться 6-7 травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізнались, що отримують Україна та Росія за «мирним планом» Трампа
|Путін пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту – FT
|FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо «мирної угоди»
|Зеленський наполягає на безумовному припиненні вогню до укладення «мирних угод» з РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|ОАЕ почне виробляти американські дрони-перехоплювачі Coyote
|Маск скоротить свою роботу у DOGE після падіння продажів Tesla
|Samsung зазнає мільярдних збитків через виробництво чипів у США
|Американські мита на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано - Трамп
|Трамп не має наміру звільняти главу ФРС Павелла
|WP: адміністрація Трампа звільнила координатора, що займався воєнними злочинами РФ
|Україна отримуватиме супутникові знімки від Японії для військової розвідки
Бізнес
|Airbus відклала випуск водневого літака до середини 2040-х
|ООН попереджає про глобальне поширення кібершахрайств
|ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів
|NVIDIA може почати співпрацю з DeepSeek для розробки спеціалізованих ШІ-чипів для Китаю
|Apple відчуває брак основних компонентів для виробництва лінійки iPhone 17
|Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди
|Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters