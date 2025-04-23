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АНАЛІТИКА

WP: адміністрація Трампа звільнила координатора, що займався воєнними злочинами РФ

 

У США звільнили з посади координатора, уповноваженого збирати дані про воєнні злочини, скоєні Росією проти України.

Про це стало відомо виданню The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

За словами двох співрозмовників видання, було звільнено координатора, уповноваженого, згідно із законом, збирати розвіддані по всьому уряду про звірства, вчинені Росією в Україні.

Ця посада при Управлінні директора національної розвідки була створена відповідно до закону, співавторами якого стали представник члена Палати представників Джейсон Кроу і колишній конгресмен Майкл Волц, нинішній радник президента США з національної безпеки.

"Посада координатора щодо звірств... покликана притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним проти українського народу", - сказав Кроу у своїй заяві виданню.

"Ця посада була заснована Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація повинна дати можливість тому, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон", - додав він.

За словами Кроу, якщо Трамп і директорка Національної розвідки Тулсі Габбард "хочуть досягти міцного миру, вони мають бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, вчинені ним в Україні".

За словами трьох чинних і колишніх посадовців, міжвідомчу робочу групу, очолювану цим координатором, також було розпущено.

У сукупності, на думку експертів, ці дії сигналізують союзникам і противникам про те, що Сполучені Штати перестали бути глобальним рупором верховенства права.

Після початку своєї роботи адміністрація Трампа вирішила вивести США з міжнародної групи на чолі з Європейським Союзом, яка була створена для покарання РФ за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну.

Білий дім також скоротив роботу Групи з питань відповідальності за воєнні злочини Міністерства юстиції та ліквідував програму арешту активів російських олігархів, що потрапили під санкції.

Кілька агентств національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російському саботажу, дезінформації та кібератакам.
Ключові теги: США, Росія
 

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