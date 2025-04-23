Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд у США наказав адміністрації Трампа відновити діяльність «Голосу Америки»

 

Федеральний суд у Вашингтоні 22 квітня постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа має відновити діяльність «Голосу Америки» та його співробітників, а також кількох інших структур, якими опікується Агенція США з глобальних медіа (USAGM).

Суд наказав «вжити всіх необхідних заходів, щоб повернути співробітників і підрядників USAGM до їхнього статусу», який був до ухвалення президентом Трампом указу «Про продовження скорочень федеральної бюрократії».

Рішення стосується «Голосу Америки», «Радіо Вільна Азія», Близькосхідної мовної мережі (MBN).

Суд відмовив у таких же забезпечувальних заходах Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFERL) та Фонду «Відкриті технології» (OTF) з огляду на їхній поточний статус.

Раніше цього місяця Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням зобов'язати Агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити Радіо Свобода кошти, призначені Конгресом за квітень.

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ, спрямований на скорочення семи федеральних агентств, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке опікується медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та іншими засобами інформації.

USAGM - незалежне урядове агентство США, яке здійснює трансляцію новин й інформації майже 50 мовами приблизно для 361 мільйона людей на тиждень.

Суд у Сполучених Штатах 25 березня задовольнив запит Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на тимчасовий обмежувальний припис. Це проміжне рішення суду в позові проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM) щодо припинення фінансування RFE/RL, виділеного Конгресом.

Директива про припинення фінансування з'явилася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи агентств, включно з USAGM, «у максимальному обсязі, що відповідає чинному законодавству».

Радіо Свобода (RFE/RL) - це приватна, незалежна міжнародна інформаційна організація, чиї програми щотижня охоплюють аудиторію майже 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії та Кавказу. Фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5185
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 47,7131
  0,0522
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9582  0,11 0,27 41,7429  0,18 0,43
EUR 46,7671  0,25 0,53 47,9371  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес