Суд у США наказав адміністрації Трампа відновити діяльність «Голосу Америки»

Федеральний суд у Вашингтоні 22 квітня постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа має відновити діяльність «Голосу Америки» та його співробітників, а також кількох інших структур, якими опікується Агенція США з глобальних медіа (USAGM).

Суд наказав «вжити всіх необхідних заходів, щоб повернути співробітників і підрядників USAGM до їхнього статусу», який був до ухвалення президентом Трампом указу «Про продовження скорочень федеральної бюрократії».

Рішення стосується «Голосу Америки», «Радіо Вільна Азія», Близькосхідної мовної мережі (MBN).

Суд відмовив у таких же забезпечувальних заходах Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFERL) та Фонду «Відкриті технології» (OTF) з огляду на їхній поточний статус.

Раніше цього місяця Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням зобов'язати Агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити Радіо Свобода кошти, призначені Конгресом за квітень.

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ, спрямований на скорочення семи федеральних агентств, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке опікується медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та іншими засобами інформації.

USAGM - незалежне урядове агентство США, яке здійснює трансляцію новин й інформації майже 50 мовами приблизно для 361 мільйона людей на тиждень.

Суд у Сполучених Штатах 25 березня задовольнив запит Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на тимчасовий обмежувальний припис. Це проміжне рішення суду в позові проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM) щодо припинення фінансування RFE/RL, виділеного Конгресом.

Директива про припинення фінансування з'явилася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи агентств, включно з USAGM, «у максимальному обсязі, що відповідає чинному законодавству».

Радіо Свобода (RFE/RL) - це приватна, незалежна міжнародна інформаційна організація, чиї програми щотижня охоплюють аудиторію майже 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії та Кавказу. Фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

