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АНАЛІТИКА

США на переговорах у Лондоні у середу представлятиме спецпредставник Келлог – Держдеп

 

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог буде вести переговори від імені США на зустрічі з представниками України та ЄС у Лондоні у середу, 23 квітня, повідомила речниця Державного департаменту Теммі Брюс.

"Генерал Келлог там, і тому він буде вести ці розмови. Тому ми з нетерпінням чекаємо почути від нього відповідь про те, чи досягли ми певного успіху в Лондоні чи ні", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні у вівторок ввечері за Києвом.

На попередній подібній зустрічі у Парижі минулого тижня у склад американської делегації входили також держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Брюс пояснила відсутність державного секретаря Марко Рубіо на зустрічі в Лондоні тим, що "він зайнята людина.

"Він один із найактивніших, якщо не найактивніший державний секретар, який, на мою думку, у нас був. І це, звичайно, впливає на його кожен день. І тому, коли є певні плани, вони умовні. І в цьому конкретному випадку, поки зустрічі в Лондоні ще відбуваються, він не буде присутній. Але це не твердження щодо зустрічей; це заява про матеріально-технічні проблеми в його графіку", - зазначила речниця Держдепу.

Вона не стала коментувати плани спецпредставника Віткоффа, хоча речниця Білого Дому Керолайн Левітт у вівторок повідомила, що той цього тижня відвідає Росію, щоб провести переговори з Володимиром Путіним щодо України.

Брюс нагадала, що президент Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливих результатів перемовин з Україною та Росією щодо можливого досягнення угоди про припинення війни.

"І, звичайно, у нього є чудові посланці та чудовий державний секретар, які намагаються визначити, чи це насправді так. Президент Трамп хоче, щоб це було вирішено дипломатичним шляхом", - сказала представниця Держдепу.

Як повідомлялося, ряд західних ЗМІ допустили, що відсутність Рубіо та Віткоффа на переговорах у Лондоні свідчить наразі про малу ймовірність істотних змін американської позиції щодо України, а основним завданням Келлога буде почути та передати відповідь України та ЄС на озвучені у Парижі пропозиції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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