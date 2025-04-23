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США ввели санкції проти іранського газового магната
23:10 22.04.2025 |
Сполучені Штати у вівторок, 22 квітня, запровадили санкції проти іранського магната у сфері скрапленого газу (LPG) Сейєда Асадулли Емамджоме та його корпоративної мережі. Про це повідомило Міністерство фінансів США.
Мережа Емамджоме відповідає за постачання на закордонні ринки іранського LPG та сирої нафти на сотні мільйонів доларів, йдеться в заяві.
Обидва продукти є важливим джерелом доходу для Ірану, допомагаючи фінансувати його ядерні програми та програми зі створення сучасних звичайних озброєнь, а також регіональні групи підтримки, зокрема Хезболлу, єменських хуситів і палестинське угруповання ХАМАС, наголосив американський Мінфін.
"Емамджоме та його мережа намагалися експортувати тисячі партій скрапленого газу, зокрема зі Сполучених Штатів, щоб обійти санкції США та отримати дохід для Ірану", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
Крім Сейєда Асадулли Емамджоме, США додали до санкційного списку його сина Мейсама Емамджоме, який живе в Об'єднаних Арабських Еміратах і має громадянство Британії та ОАЕ, 12 компаній, серед яких Caspian Petrochemical FZE і Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial, що належать Емамджоме, і судно TINOS I.
Запровадження санкцій проти іранського магната сталося у час, коли США й Іран ведуть перемовини щодо ядерної програми Тегерану. Наступний раунд заплановано на суботу, 26 квітня.
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