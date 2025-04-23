ЗМІ: глава Пентагону копіював дані з секретних систем на особистий телефон

Глава Пентагону Піт Гегсет скопіював на особистий телефон засекречені дані про удари по єменських хуситах із захищеної урядової системи передачі інформації.

Про це NBC News розповіли три американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

За кілька хвилин до того, як американські винищувачі злетіли, щоб почати удари по хуситах минулого місяця, генерал Майкл Ерік Курілла надіслав докладну інформацію про операцію Гегсету.

Генерал скористався системою, спеціально розробленою для безпечного передавання секретної та конфіденційної інформації.

У надісланих Куріллою матеріалах містилися відомості про те, коли американські винищувачі злетять і коли вразять свої цілі. Ці дані, потрапивши в чужі руки, могли наразити пілотів цих винищувачів на смертельну небезпеку.

Але потім Гегсет скористався своїм особистим телефоном, щоб надіслати частину переданої генералом інформації щонайменше у два групових текстових чати в Signal, розповіли три американські посадовці, безпосередньо знайомі з цими обмінами.

Послідовність подій, про яку раніше не повідомлялося, може викликати нові запитання про те, як Гегсет поводився з інформацією, яку, як стверджував він і адміністрація Дональда Трампа, не була секретною.

Гегсет поділився інформацією через Signal, незважаючи на те, що, за повідомленням NBC News, помічник попередив його за кілька днів до цього, щоб він був обережним і не ділився секретною інформацією через незахищену систему зв'язку до ударів по Ємену.

ЗМІ раніше повідомили, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.