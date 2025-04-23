Фінансові новини
- |
- 23.04.25
- |
- 01:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: глава Пентагону копіював дані з секретних систем на особистий телефон
23:08 22.04.2025 |
Глава Пентагону Піт Гегсет скопіював на особистий телефон засекречені дані про удари по єменських хуситах із захищеної урядової системи передачі інформації.
Про це NBC News розповіли три американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".
За кілька хвилин до того, як американські винищувачі злетіли, щоб почати удари по хуситах минулого місяця, генерал Майкл Ерік Курілла надіслав докладну інформацію про операцію Гегсету.
Генерал скористався системою, спеціально розробленою для безпечного передавання секретної та конфіденційної інформації.
У надісланих Куріллою матеріалах містилися відомості про те, коли американські винищувачі злетять і коли вразять свої цілі. Ці дані, потрапивши в чужі руки, могли наразити пілотів цих винищувачів на смертельну небезпеку.
Але потім Гегсет скористався своїм особистим телефоном, щоб надіслати частину переданої генералом інформації щонайменше у два групових текстових чати в Signal, розповіли три американські посадовці, безпосередньо знайомі з цими обмінами.
Послідовність подій, про яку раніше не повідомлялося, може викликати нові запитання про те, як Гегсет поводився з інформацією, яку, як стверджував він і адміністрація Дональда Трампа, не була секретною.
Гегсет поділився інформацією через Signal, незважаючи на те, що, за повідомленням NBC News, помічник попередив його за кілька днів до цього, щоб він був обережним і не ділився секретною інформацією через незахищену систему зв'язку до ударів по Ємену.
ЗМІ раніше повідомили, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.
У Білому домі заперечили можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Путін пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту – FT
ТОП-НОВИНИ
|FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо «мирної угоди»
|Зеленський наполягає на безумовному припиненні вогню до укладення «мирних угод» з РФ
|Україна юридично не визнає Крим російським - Зеленський
|WP розповіло деталі пропозиції США для України, що включає визнання Криму російським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|Путін пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії фронту – FT
|FT: Рубіо та Віткофф не братимуть участі у зустрічі в Лондоні щодо «мирної угоди»
|Вихід США з перемовин, буде втратою стратегічного партнера, вважає Зеленський
|Україна найняла американських юристів для угоди про надра, аби не мати претензій від США
|Україна не обговорювала з США нову допомогу - Зеленський
|Зеленський про вимоги РФ щодо НАТО: Країна-агресор не може говорити про гарантії безпеки для України
Бізнес
|ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів
|NVIDIA може почати співпрацю з DeepSeek для розробки спеціалізованих ШІ-чипів для Китаю
|Apple відчуває брак основних компонентів для виробництва лінійки iPhone 17
|Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди
|Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters
|Китай заборонив публічні бета-тести автомобілів з автономним водінням
|Білл Гейтс: Штучний інтелект може вирішити проблему дефіциту лікарів та вчителів по всьому світу