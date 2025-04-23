Білий дім анонсував перші закордонні візити Трампа

Першим закордонним візитом чинного президента США Дональда Трампа стане його участь у похованні Папи Франциска наприкінці цього тижня, після чого у травні він відвідає одразу кілька країн Близького Сходу.

Про це заявила у вівторок під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент вирушить із Вашингтона (до Італії й Ватикану - ред.) в п'ятницю вранці й повернеться до Сполучених Штатів у суботу ввечері після похоронної служби», - зазначила речниця адміністрації Трампа.

У цьому контексті вона зауважила, що Білий дім молиться разом із католиками з усього світу й оплакує смерть Папи Франциска.

Крім того, Лівітт повідомила, що президент Трамп у травні здійснить турне до країн Близького Сходу.

«Він відвідає Саудівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати з 13 по 16 травня»,- зазначила представниця Білого дому.