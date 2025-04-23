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АНАЛІТИКА

Китай закликає Британію і ЄС підтримувати багатосторонню торгівлю на противагу митам США - Reuters

 

Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав Велику Британію та Європейський Союз захистити багатосторонні торговельні системи для протидії митним заходам США.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що прагнучи заручитися підтримкою торговельних партнерів, очільник МЗС Китаю провів телефонні переговори зі своїм британським колегою Девідом Ламмі.

В ході розмови Ван заявив, що Китай і Велика Британія несуть відповідальність за підтримку міжнародного порядку у зв'язку з «нестримним одностороннім залякуванням», йдеться в заяві китайського зовнішньополітичного відомства.

Китай готовий працювати з Британією, щоб «усунути всі відволікаючі фактори», сказав Ван.

Він додав, що обидві країни несуть відповідальність за захист багатосторонніх торговельних систем.

В окремій телефонній розмові з міністром закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер Ван також повідомив, що Китай і ЄС мають взяти на себе міжнародну відповідальність за захист багатосторонньої торгівлі та побудову відкритої світової економіки.

Він також наголосив, що Китай готовий і надалі посилювати контакти на високому рівні з ЄС, інформує видання.

Як повідомляв Укрінформ, Китай і Європейський Союз з огляду на запроваджені адміністрацією президента США підвищені митні тарифи обговорили шляхи полиблення двостороннього економічного і торговельного співробітництва.
 

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