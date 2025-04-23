Киргизстан: у справі про вербування найманців до армії РФ заарештували співробітницю «Русского дома»

«Русский дом» у столиці Киргизстану Бішкеку

У Киргизстані затримали чотирьох осіб у справі про вербування найманців, повідомляє 22 квітня киргизька служба Радіо Свобода/Азаттик.

Пресслужба Першотравневого районного суду Бішкека вказала ініціали затриманих фігурантів справи. Крім того, відомо, що кримінальну справу порушив Державний комітет національної безпеки (ДКНБ).

Журналісти дізналися, що одна з заарештованих - співробітниця «Русского дома» (представництво «Росспівробітництва») в місті Ош Наталія Секеріна. Їй висунуто звинувачення за частиною 1 статті 416 киргизького Кримінального кодексу («Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав»).

Другий заарештований, за даними Радіо Азаттик, - співробітник пресслужби мерії Оша Сергій Лапушкін. Йому інкримінують частину 3 статті 43 і частину 1 статті 416 Кримінального кодексу («Організація вербування, фінансування, матеріального забезпечення, навчання найманців з метою використання в збройних конфліктах інших держав»).

Чоловік Наталії Секеріної відмовився від коментарів. Він сказав, що відповість після консультації із адвокатом, але так і не зв'язався з журналістами.

Окрім Секеріної та Лапушкіна, у цій справі затримано ще двох людей. Їхні особи поки невідомі. Усіх чотирьох за рішенням суду заарештовано до 17 червня.

У Киргизстані раніше кілька громадян були засуджені в справі про найманство за участь у війні Росії проти України. У середині січня 2023 року був затриманий Аскар Кубанічбек уулу, а в травні того ж року він був засуджений до 10 років колонії. Після оголошення вироку киргизстанець попросив у російської влади громадянство, після чого кілька російських чиновників закликали звільнити його та пообіцяли російський паспорт.

У січні 2024 року суд у Бішкеку переглянув його справу, призначив сім років позбавлення волі із застосуванням пробаційного нагляду терміном на три роки та відпустив на волю. Наприкінці квітня стало відомо, що Аскар Кубанічбек уулу втік із Киргизстану до Росії. Член Ради з прав людини РФ Кирило Кабанов стверджує, що він вдруге вирушив на війну, а чи отримав російське громадянство - невідомо.