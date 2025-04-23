Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Киргизстан: у справі про вербування найманців до армії РФ заарештували співробітницю «Русского дома»

 

«Русский дом» у столиці Киргизстану Бішкеку

У Киргизстані затримали чотирьох осіб у справі про вербування найманців, повідомляє 22 квітня киргизька служба Радіо Свобода/Азаттик.

Пресслужба Першотравневого районного суду Бішкека вказала ініціали затриманих фігурантів справи. Крім того, відомо, що кримінальну справу порушив Державний комітет національної безпеки (ДКНБ).

Журналісти дізналися, що одна з заарештованих - співробітниця «Русского дома» (представництво «Росспівробітництва») в місті Ош Наталія Секеріна. Їй висунуто звинувачення за частиною 1 статті 416 киргизького Кримінального кодексу («Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав»).

Другий заарештований, за даними Радіо Азаттик, - співробітник пресслужби мерії Оша Сергій Лапушкін. Йому інкримінують частину 3 статті 43 і частину 1 статті 416 Кримінального кодексу («Організація вербування, фінансування, матеріального забезпечення, навчання найманців з метою використання в збройних конфліктах інших держав»).

Чоловік Наталії Секеріної відмовився від коментарів. Він сказав, що відповість після консультації із адвокатом, але так і не зв'язався з журналістами.

Окрім Секеріної та Лапушкіна, у цій справі затримано ще двох людей. Їхні особи поки невідомі. Усіх чотирьох за рішенням суду заарештовано до 17 червня.

У Киргизстані раніше кілька громадян були засуджені в справі про найманство за участь у війні Росії проти України. У середині січня 2023 року був затриманий Аскар Кубанічбек уулу, а в травні того ж року він був засуджений до 10 років колонії. Після оголошення вироку киргизстанець попросив у російської влади громадянство, після чого кілька російських чиновників закликали звільнити його та пообіцяли російський паспорт.

У січні 2024 року суд у Бішкеку переглянув його справу, призначив сім років позбавлення волі із застосуванням пробаційного нагляду терміном на три роки та відпустив на волю. Наприкінці квітня стало відомо, що Аскар Кубанічбек уулу втік із Киргизстану до Росії. Член Ради з прав людини РФ Кирило Кабанов стверджує, що він вдруге вирушив на війну, а чи отримав російське громадянство - невідомо.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5185
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 47,7131
  0,0522
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8464  0,02 0,05 41,5640  0,04 0,10
EUR 47,0140  0,29 0,61 48,0148  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес