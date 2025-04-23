У Росії заявили про візит Віткоффа до Москви цього тижня

Представник президента США Стів Віткофф очікується в Москві пізніше цього тижня, повідомили російські державні ЗМІ з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Інших подробиць він не повідомив.

Ні Вашингтон, ні сам Віткофф наразі про цей візит не інформували.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 11 квітня відвідав Росію. Під час візиту відбулася його третя зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.Також у зустрічі брав участь Ушаков.

Тоді ці переговори Віткофф назвав «переконливими». За його словами, вони обговорювали кроки, які могли б покласти край війні РФ в Україні. Він сказав, що мирна угода включатиме врегулювання питання п'яти територій.

Нова поїздка Віткоффа до Москви відбудеться після перемовин у Парижі 17 квітня за участю України, США, Франції, Британії і Німеччини щодо завершення війни РФ в Україні. Цього тижня на середу запланована нова зустріч.