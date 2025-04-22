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АНАЛІТИКА

Швейцарія долучилася до санкцій ЄС проти російських ЗМІ

 

Федеральний департамент економіки Швейцарії вжив заходів задля приєднання країни до обмежень Європейського Союзу щодо восьми російських ЗМІ.

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду, опублікованій у вівторок, 22 квітня, передає "Європейська правда".

Як зазначається, департамент вніс зміни до додатків 8 і 25 Указу про заходи, пов'язані із ситуацією в Україні.

"Вісім організацій були додані до Додатка 25, а існуючі записи щодо 158 осіб та організацій у Додатку 8 були оновлені", - йдеться у заяві.

Нові обмеження набудуть чинності в середу, 23 квітня.

24 лютого, у третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС схвалив 16-й пакет санкцій проти РФ.

Тоді у ЄС вирішили зупинити дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, "Красная звезда / ТВЗвезда".
 

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