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АНАЛІТИКА

Рубіо анонсував масштабну реформу Держдепу

 

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про реформу зовнішньополітичного відомства, яка передусім полягає у скороченні та оптимізації низки структур.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Держдепу.

Рубіо заявив, що зовнішньополітичне відомство США потерпає від системи, "де все займає занадто багато часу, коштує занадто багато грошей, залучає занадто багато людей, і дуже часто закінчується тим, що американський народ не отримує бажаного результату".

"Саме тому я ініціюю широку реорганізацію Держдепартаменту, щоб вирішити проблему постійного зростання бюрократії, дублювання функцій і контролю з боку груп за інтересами, які скалічили американську зовнішню політику", - анонсував він.

Держсекретар не розкрив усіх подробиць реформи, але назвав окремі з її елементів.

Серед іншого, структура Держдепу буде реорганізована за регіональним принципом, а структурні підрозділи й програми, "що не відповідають основним національним інтересам Америки", будуть ліквідовані.

Рубіо як приклад навів Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепу, яке назвав засобом помсти "лідерам антилівацького руху в таких країнах, як Польща, Угорщина і Бразилія", та Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції, яке нібито сприяло нелегальній міграції до США.

Окремо держсекретар згадав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке буде ліквідовано, а його функції - передані новому координатору з питань зовнішньої допомоги та гуманітарних питань.
Ключові теги: США
 

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