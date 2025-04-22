LG і Samsung подали до суду на Індію через нові ціни на переробку електроніки

Південнокорейські компанії LG та Samsung подали позов проти уряду Індії з вимогою скасувати нову політику, яка встановлює мінімальні виплати від корпорацій переробникам електронних відходів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індія - третій за обсягами виробник електронних відходів у світі після Китаю та США. Водночас, за даними уряду, минулого року лише 43% цих відходів були перероблені, а близько 80% сектору становлять неформальні збирачі брухту.

До цього аналогічні позови подали компанії Daikin, індійська Havells та Voltas (входить до Tata Group).

Samsung і LG раніше виступали проти рішення запровадити мінімальну виплату переробникам, пояснюючи це тим, що такий крок значно підвищить їхні витрати. Уряд Індії наполягає, що нові правила необхідні, аби залучити до галузі більше офіційних гравців та стимулювати інвестиції у переробку.

У позові LG до Високого суду Делі йдеться, що нові правила "ігнорують той факт, що просте обкладання компаній податками під прикриттям принципу "забруднювач платить" не приведе до досягнення екологічних цілей". У документі компанія також зазначає: "Якщо влада не змогла врегулювати неформальний сектор - це провал саме з боку контролю".

Samsung у своєму позові стверджує, що "регулювання цін саме по собі не сприяє захисту довкілля" і попереджає про "значний фінансовий тягар".

Згідно з новими індійськими правилами, компанії мають сплачувати щонайменше 25 центів США за кожен кілограм електроніки, що підлягає переробці. За оцінками виробників, це майже утричі підвищить їхні витрати і принесе вигоду лише переробникам.

LG у листі до уряду в серпні заявила, що запропоновані ставки є "надто високими і мають бути знижені", а ціни варто залишити на розсуд ринку.

У своєму позові Samsung вказала, що зверталася до офісу прем'єра Моді з попередженням: нові тарифи у 5-15 разів перевищують нинішній рівень виплат.

Дослідницька компанія Redseer підкреслює, що рівень переробки в Індії все ще низький - у США він уп'ятеро вищий, а в Китаї - принаймні в 1,5 раза.

Індійський виробник кондиціонерів Blue Star також подав позов, посилаючись на надмірне регуляторне навантаження. У той же час компанія Johnson Controls-Hitachi нещодавно відкликала свій позов без пояснень.

