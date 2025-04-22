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АНАЛІТИКА

Наслідки санкцій: «Пошта Росії» перейшла на ручне сортування листів – іноземне обладнання перестало працювати

 

"Пошта Росії" перейшла на ручне сортування листів і почала затримувати доставку кореспонденції на місяць і більше, навіть у межах одного регіону. Це сталося через західні санкції, внаслідок яких частина іноземного обладнання перестала працювати.

Про це пише The Moscow Times.

"Досі не все логістичне обладнання d сортувальних центрах вдалося замінити на російське. А те, що є, регулярно блокується дистанційно закордонними компаніями чи ламається, а знайти запчастини все важче і важче", - розповів заступник гендиректора "Пошти Росії" Алан Козонов.

За його словами, для відновлення повноцінної роботи "Пошті Росії" потрібно замінити західне обладнання, що вийшло з ладу, на російське, але аналогів, вироблених у Росії, не вистачає.

Російська держкомпанія намагається домовитися про вирішення цього питання з Мінпромторгом РФ.

Тим часом Рахункова палата провела аудит роботи "Пошти Росії" і зробила висновок, що компанія працює неефективно, зазнає збитків і не справляється із завданнями розвитку поштового зв'язку. Зокрема, з'ясувалося, що за п'ять років організаційна структура держкомпанії змінювалася 25 разів, керівництво - три рази. Близько 70% об'єктів нерухомості, що належать компанії, зношені, понад 2 тис. приміщень порожні або використовуються неефективно, а великі логістичні центри в Москві завантажені менш ніж на 15%. За підсумками перевірки аудитори направила звернення до Генпрокуратури та Федеральної податкової служби Росії.

На початку квітня цього року повідомлялося, що російський уряд готується за рахунок росіян рятувати "Пошту Росії", яка зазнає збитків третій рік поспіль. Так, щороку російський поштовий оператор зможе отримувати близько 5 млрд руб., які бюджет збере у вигляді штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Наприкінці минулого року стало відомо, що російська державна "Пошта Росії", що застрягла в борговій ямі, змушена розпродавати активи через постійні збитки і відсутність ефективних джерел доходу. Компанія змогла реалізувати 94 "непрофільні об'єкти" за 2,7 млрд руб.

За підсумками 2022 року збиток "Пошти Росії" склав 27,2 млрд руб. після чистого прибутку в розмірі 265,99 млн руб. за попередній рік. Таким чином "Пошта Росії" стала збитковою вперше за останні 15 років.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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