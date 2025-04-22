Зарплати українських міністрів торік зросли на 25%. Хто задекларував найбільші доходи в уряді Шмигаля?

Середня річна заробітна плата членів уряду у 2024 році становила 1,3 млн грн, у порівнянні з 2023 роком вона збільшилася на 24%.

Про це свідчать підрахунки аналітиків R&D центру платформи для аналізу відкритих даних YouControl, які проаналізували декларації чинних членів Кабінету Міністрів.

Загалом, у 13 представників з-поміж 21 члена уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати. При цьому, зарплата трьох міністрів у 2024 році зменшилась на понад 7%

При цьому, під час розрахунку не враховували зарплати нещодавно призначених міністрів Германа Сметаніна та Олексія Чернишова, які раніше працювали в державних компаніях, де рівень зарплати значно вищий.

Так, саме віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов задекларував найбільший серед членів уряду дохід за 2024 рік у розмірі 37,5 млн грн. Також Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

До п'ятірки лідерів серед міністрів з найбільшим доходом у 2024 році також увійшли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанін (7,4 млн грн), Рустем Умєров (6,8 млн грн), Михайло Федоров (6 млн грн).

Зменшення сукупного доходу відбулося в Рустема Умєрова (-139%), Германа Галущенка (-211%), Матвія Бідного (-18%), Миколи Точицького (-4,4%).

Зокрема, зниження сукупного доходу Умєрова більш ніж в 2 рази відбулось через зменшення доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також відсутності статті доходу як в 2023 році - "Сума дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc", що становила понад 9 млн грн. Задекларований розмір грошових активів міністра оборони у 2024 році становить 4,4 млн грн, що на 23% менше ніж у 2023 році.

Загалом, у 2024 році задекларований дохід діючих міністрів склав майже 108 млн грн, що на 11% більше ніж аналогічний показник у 2023 році. Загальна сума грошових активів міністрів у 2024 році склала близько 219,4 млн грн і перевищила показник 2023 року на 13%.

У YouControl уточнили, для підрахунки здійснені на основі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстр декларацій). А саме: розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" та розділ 12 "Грошові активи".

Суми з розділу "Грошові активи" в іноземних валютах перераховані в гривні за середньорічним курсом НБУ. У підрахунку загальних сум доходу і грошових активів враховувались показники як самих представників Кабміну, так і членів їхніх родин.

Як повідомлялося, уряд не планує ініціювати підвищення розміру мінімальної зарплати цього року, вона залишатиметься на рівні 8000 грн на місяць, заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас у березні Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт про підвищення грошового забезпечення поліцейських. Після його ухвалення мінімальний посадовий оклад поліцейського становитиме не менше 30 280 грн, не враховуючи премій, матеріальної допомоги, а також доплат за вислугу років, звання, науковий ступінь тощо.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко скаржився, що два роки повномасштабної війни в Україні зарплати поліцейських не індексуються. За його словами, наразі середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34-36 тис. грн. При цьому працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тис. грн за роботу під час воєнного стану, а в областях, де тривають бойові дії, доплати становлять 30 тис. грн.