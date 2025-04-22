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ЗМІ дізнались про атмосферу страху у Пентагоні, який очолює Гегсет
15:58 22.04.2025 |
Співробітники Пентагону живуть "у страху", побоюючись того, що їх змусять пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не зливають секретну інформацію в ЗМІ.
Про це виданню The Times розповіли поінформовані джерела, повідомляє "Європейська правда".
За словами одного з джерел в оборонному відомстві США, електронний лист, що попереджає про можливе використання перевірки на детекторі брехні, створив "атмосферу залякування".
Як зазначає співрозмовник, у Пентагоні виникла невизначеність після звільнення низки високопосадовців протягом останнього тижня, унаслідок чого глава відомства Піт Гегсет залишився без ключових радників.
"Незвично те, що перевірки на детекторі брехні погрожують провести не для того, щоб виявити потенційних службовців з антитрампівськими поглядами, а для того, щоб спіймати політичних призначенців, яких підозрюють у витоку секретної або конфіденційної інформації", - сказало джерело.
Існують також побоювання, що Пентагон піде за прикладом Міністерства внутрішньої безпеки, де деяким посадовцям наказали здати свої телефони для перевірки їхньої політичної лояльності та активності в соціальних мережах.
"Посадовці Пентагону щодня живуть у страху бути звільненими. Це все відволікає увагу, і я буду шокований, якщо Гегсет залишиться на посаді міністра оборони ще надовго", - заявило джерело.
ЗМІ раніше повідомили, що Білий дім розпочав процес пошуку нового міністра оборони на тлі чергового скандалу, що розгорнувся довкола Гегсета. Скандал стосується поширення закритої військової інформації родичам Гегсета у чаті Signal.
Водночас в адміністрації Дональда Трампа заявили, що не шукають нового главу Пентагону.
Сам Трамп казав, що позитивно оцінює роботу міністра оборони Піта Гегсета.
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