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АНАЛІТИКА

Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»

 

Венчурні інвестори дедалі більш стурбовані тим, що так звані взаємні мита президента Дональда Трампа можуть уповільнити інвестиції в технологічні компанії, похитнути вже й так млявий ринок первинних публічних пропозицій акцій (IPO) та навіть призвести до закриття деяких стартапів, пише Wired. Запроваджені 2 квітня мита, які згодом були призупинені на 90 днів, за винятком 145% мита на китайські товари, внесли невизначеність у компанії, що покладаються на глобальні ланцюги постачання.

Том Драммонд, керуючий партнер Heavybit Ventures, розповів Wired, що його портфель уже оцінює, хто може найбільше постраждати від мит. "Якщо ви працюєте з апаратним забезпеченням, чистими технологіями чи навіть біотехнологіями, ви зараз зазнаєте болю світового масштабу", - каже він. Один зі стартапів Драммонда, що виробляє платформи для інтернету речей, наразі переглядає стратегію управління запасами та шукає постачальників поза Китаєм.

Інвестор М Джі Сайглер зазначає: "На кожному партнерському зібранні обговорюють виключно мита". Він вважає, що апаратні компанії постраждають найбільше, і венчурні фонди "завчасно уникають апаратних стартапів".

Чіп Гейзард, співзасновник Flybridge Capital, у нещодавньому зверненні до понад 400 засновників компаній попереджав, що "ринок капіталу в турбулентності", і що інституційні інвестори можуть "заморозити фінансування". Він радив стартапам якомога швидше завершити поточні раунди залучення коштів і ретельно розпланувати витрати.

Чарльз Гадсон із Precursor Ventures повідомив, що в його фонді є частки в декількох e‑commerce стартапах, які можуть "зазнати суттєвого впливу" через мита. Він також прогнозує пожвавлення вторинного ринку приватних акцій, оскільки IPO і поглинання дедалі віддаляються.

Дані PitchBook уже показують перші ознаки змін: частка американських інвестицій у європейські та китайські угоди знизилася, а звіт KPMG свідчить про відтермінування великих IPO, серед яких Chime, StubHub та Klarna.

Проте не всі інвестори песимістичні. Дехто бачить можливості в оборонних технологіях, логістиці та штучному інтелекті - секторах, котрі або уникають китайських ланцюгів постачання, або допомагають клієнтам долати економічну невизначеність.

Але поки що венчурні фонди у будь-якому випадку не мають іншого вибору, окрім як адаптуватися до невизначеності в економіці США. "Ніхто не знає, що ж там відбувається", - з іронією підсумовує Драммонд. "Тільки час покаже, чи скасують ці мита, чи Трамп піде до кінця".
За матеріалами: mezha.media
 

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