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АНАЛІТИКА

Швейцарська Roche інвестує $50 млрд у США на тлі тарифної політики Трампа

 

Швейцарська фармацевтична компанія Roche оголосила, що протягом наступних п'яти років інвестує $50 млрд у США. Про це пише Reuters.

Таке рішення стало частиною хвилі великих інвестицій міжнародних фармацевтичних компаній у США на тлі політики адміністрації Дональда Трампа, яка передбачає запровадження нових мит для стимулювання внутрішнього виробництва.

Компанія також планує створити понад 12 000 нових робочих місць у США, з яких приблизно 6 500 - на обʼєктах, що є на стадії будівництва, а ще 1 000 - на нових та розширених об'єктах.

У Roche заявили, що інвестиції узгоджені з урядом Швейцарії. На цьому тлі президентка країни Карін Келлер-Суттер готується до зустрічей з американськими чиновниками у Вашингтоні, щоб обговорити загрозу 31% мита на швейцарський експорт.

Головний виконавчий директор компанії Томас Шінекер зазначив, що інвестиції підкреслюють прихильність Roche до США, де компанія працевлаштувала 25 000 осіб на 24 підприємствах.

Компанія планує розширити виробництво та логістику у штатах Кентуккі, Індіана, Нью-Джерсі та Каліфорнія.

Також Roche збудує завод із виготовлення пристроїв для безперервного моніторингу рівня глюкози в Індіані та нову фабрику з виробництва ліків для зниження ваги.

Керівник компанії не згадав про загрозу підвищення тарифів, але зазначив, що Roche проаналізувала потенційні мита протягом останніх тижнів і була "добре підготовлена, щоб орієнтуватися в них, застосовувати заходи щодо пом'якшення наслідків і адаптуватися".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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