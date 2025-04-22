Дефіцит бюджету єврозони у 2024 р. знизився до 3,1% ВВП, Євросоюзу - до 3,2% ВВП

Дефіцит державного бюджету в країнах єврозони в 2024 році знизився до 3,1% ВВП порівняно з 3,5% роком раніше, в державах Європейського союзу - до 3,2% ВВП з 3,5%, повідомило статистичне управління ЄС.

Водночас держборг у державах, що використовують єдину європейську валюту, піднявся до 87,4% ВВП із 87,3%, у Євросоюзі - до 81% ВВП із 80,8%.

Обсяг ВВП країн єврозони минулого року майже досяг 15,161 трлн євро (підвищення на 3,8%), дефіцит бюджету - 468,58 млрд євро (скорочення на 9,1%), держборг - 13,258 трлн євро (зростання на 4%). ВВП ЄС перевищив 17,95 трлн євро (збільшення на 4,3%), дефіцит - 568 млрд євро (зниження на 4,6%), держборг - 14,544 трлн євро (зростання на 4,6%).

У 2024 році максимальний дефіцит бюджету в Євросоюзі було зафіксовано в Румунії (9,3% ВВП), Польщі (6,6%), Франції (5,8%) і Словаччині (5,3%). У дванадцяти держав негативне сальдо перевищило 3% ВВП.

Профіцит було зафіксовано лише в шести країнах: у Данії (4,5% ВВП), в Ірландії та на Кіпрі (4,3%), Греції (1,3%), Люксембурзі (1%) і Португалії (0,7%).

Найменший розмір держборгу відносно ВВП на кінець минулого року був у Естонії (23,6%), Болгарії (24,1%), Люксембургу (26,3%), Данії (31,1%) і Швеції (33,5%).

У дванадцяти країн цей показник перевищував 60%. Найсуттєвіший борг у Греції (153,6%), Італії (135,3%), Франції (113%), Бельгії (104,7%) та Іспанії (101,8%).