Фінансові новини
- |
- 22.04.25
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: США ввели мита до 3521% на імпорт сонячних батарей з чотирьох азійських країн
14:30 22.04.2025 |
США ввели мита до 3521% на імпорт сонячних батарей із Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії та Таїланду, пише Bloomberg.
Для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3521%, а для виробників із Малайзії мита становлять 34,4%, В'єтнаму - 395,9%, Таїланду - 375,2%.
За даними інформагентства, в 2024 році в США із цих чотирьох держав Азії було поставлено обладнання для сонячних панелей на суму 12,9 мільярда доларів - це 77% від загального імпорту таких товарів.
Мита, оголошені в понеділок, є кульмінацією річного торговельного розслідування, яке виявило, що виробники в Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримують вигоду від державних субсидій і продають експорт до США за ставками, нижчими за собівартість виробництва. Розслідування було розпочато вітчизняними виробниками сонячних батарей за часів колишнього президента Джо Байдена.
За даними видання, незважаючи на те, що мита призначені на користь вітчизняним виробникам, вони також завдадуть шкоди розробникам відновлюваної енергетики в США, які довгий час покладалися на недорогі іноземні постачання, посилюючи невизначеність у секторі, який постраждав від політичних змін у Вашингтоні.
Мита будуть доповнені до нових широкомасштабних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Податкова пообіцяла не штрафувати за продаж особистих речей на OLX
|Планується візит Зеленського на прощання з Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня.
|Трамп вважає, що є «дуже хороші шанси» на досягнення угоди щодо війни РФ проти України
|У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2025р до 2,8%, для України підтвердив 2%
|Зарплати українських міністрів торік зросли на 25%. Хто задекларував найбільші доходи в уряді Шмигаля?
|ЗМІ дізнались про атмосферу страху у Пентагоні, який очолює Гегсет
|Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»
|Швейцарська Roche інвестує $50 млрд у США на тлі тарифної політики Трампа
|Дефіцит бюджету єврозони у 2024 р. знизився до 3,1% ВВП, Євросоюзу - до 3,2% ВВП
Бізнес
|ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів
|NVIDIA може почати співпрацю з DeepSeek для розробки спеціалізованих ШІ-чипів для Китаю
|Apple відчуває брак основних компонентів для виробництва лінійки iPhone 17
|Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди
|Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters
|Китай заборонив публічні бета-тести автомобілів з автономним водінням
|Білл Гейтс: Штучний інтелект може вирішити проблему дефіциту лікарів та вчителів по всьому світу