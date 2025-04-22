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АНАЛІТИКА

Bloomberg: США ввели мита до 3521% на імпорт сонячних батарей з чотирьох азійських країн

 

США ввели мита до 3521% на імпорт сонячних батарей із Камбоджі, В'єтнаму, Малайзії та Таїланду, пише Bloomberg.

Для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3521%, а для виробників із Малайзії мита становлять 34,4%, В'єтнаму - 395,9%, Таїланду - 375,2%.

За даними інформагентства, в 2024 році в США із цих чотирьох держав Азії було поставлено обладнання для сонячних панелей на суму 12,9 мільярда доларів - це 77% від загального імпорту таких товарів.

Мита, оголошені в понеділок, є кульмінацією річного торговельного розслідування, яке виявило, що виробники в Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримують вигоду від державних субсидій і продають експорт до США за ставками, нижчими за собівартість виробництва. Розслідування було розпочато вітчизняними виробниками сонячних батарей за часів колишнього президента Джо Байдена.

За даними видання, незважаючи на те, що мита призначені на користь вітчизняним виробникам, вони також завдадуть шкоди розробникам відновлюваної енергетики в США, які довгий час покладалися на недорогі іноземні постачання, посилюючи невизначеність у секторі, який постраждав від політичних змін у Вашингтоні.

Мита будуть доповнені до нових широкомасштабних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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