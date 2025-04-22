Туреччина активувала перший супутник зв'язку свого виробництва

Туреччина ввела в експлуатацію супутник зв'язку Türksat 6A, який є першим турецьким супутником власного виробництва, який перебуває на остаточній орбіті з літа минулого року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на трансляцію в соцмережі Х компанією-виробником TÜRKSAT церемонії введення в експлуатацію, яка відбулася в Анкарі за участі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"З запуском Türksat 6A кількість супутників зв'язку TÜRKSAT досягла шести, а загальна кількість супутників Туреччини на орбіті - десяти. Цей супутник забезпечить зв'язок для телемовлення та екстреної комунікації у широкому радіусі... Це дуже серйозний крок для нашого космічного та телекомунікаційного сектора", - сказав президент Ердоган.

Він наголосив на тому, що супутник Türksat 6A - результат 20-річної кропіткої та напруженої роботи у рамках стратегії національного технологічного розвитку.

"З рівнем локалізації вище 80% та використанням 84 вітчизняних компонентів ми увійшли до числа 11 країн, здатних виробляти власні супутники зв'язку", - зазначив Ердоган.

Із запуском супутника TÜRKSAT 6A зона покриття Туреччини розшириться, охоплюючи Індію, Таїланд, Малайзію та Індонезію. В результаті, кількість користувачів, які мають доступ до послуг, зросте з 3,5 до 5 млрд. Запуск відбувся за підтримки компанії SpaceX.