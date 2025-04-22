DOGE Ілона Маска отримав доступ до конфіденційних даних мільйонів іммігрантів у США — WP

Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, отримав доступ до секретної бази даних Міністерства юстиції США, яка містить конфіденційні дані про мільйони іммігрантів у країні.

Про це пише Washingron Post.

Так, шестеро радників DOGE отримали доступ до бази ECAS, яка містить дані про імена іммігрантів, їхні адреси, свідчення в судах, а також інформацію про те, чи заведені на них справи правоохоронців.

Серед цих радників були працівники фірми прямих інвестицій, пов'язаної з Ілоном Маском, - Пейтон Релінг і Джон Коваль. Також одним із тих, хто отримав доступ до секретних даних, був Адам Хоффман, колишній співробітник хедж-фонду.

WP вказує, що намагання DOGE отримати доступ до системи Міністерства юстиції є останньою спробою адміністрації Трампа «залізти глибше» у величезні масиви федеральних даних, щоб просунути агресивну депортаційну політику президента.

Так, Департамент Маска змусив адміністрацію соціального забезпечення внести до списку померлих понад 6 тисяч живих іммігрантів, аби ті депортувалися з країни.

Окрім цього, раніше чиновники Податкової служби погодилися поділитися даними з Міністерством внутрішньої безпеки, щоб у подальшому правоохоронці використали їх задля переслідування підозрюваних у нелегальному перебуванні в країні.