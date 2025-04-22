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Японці влаштували найбільший за 20 років розпродаж облігацій на тлі мит Трампа
11:53 22.04.2025 |
На початку квітня японські інвестори позбулися іноземних облігацій на понад $20 млрд після того, як запровадження мит Дональдом Трампом спричинило паніку на фінансових ринках.
Про це пише газета Financial Times.
За даними попередньої статистики Міністерства фінансів Японії, приватні установи - серед яких банки та пенсійні фонди - продали $17,5 млрд довгострокових іноземних облігацій за тиждень до 4 квітня, і ще $3,6 млрд - протягом наступних семи днів.
Японія володіє найбільшим у світі обсягом американських держоблігацій - $1,1 трлн у сукупності державного та приватного секторів. Тому будь-які її дії на цьому ринку уважно відстежуються і часто сприймаються як індикатор купівлі або продажу боргів США.
Цей двотижневий розпродаж став одним із найбільших за весь період ведення статистики з 2005 року.
Причиною такої активності стали події 2 квітня, коли Трамп оголосив про "день визволення" - нову хвилю мит, що викликала різкі коливання на глобальних ринках акцій і облігацій. Індекс S&P 500 на Уолл-стріт впав на 12% лише за чотири дні, а потім частково відіграв позиції після того, як Трамп призупинив дію більшості нових мит на 90 днів.
Американські держоблігації також зазнали масштабного розпродажу: прибутковість 10-річних облігацій зросла найбільше з 2001 року.
Міністерство фінансів Японії не уточнює, які саме довгострокові облігації продавали фінансові установи країни. Але за словами Томаакі Шишідо, провідного стратега з процентних ставок у банку Nomura, "значна частина продажів, ймовірно, припала на американські держоблігації або облігації державних агентств США", тобто ті, що забезпечені іпотекою та гарантовані урядом.
Він також зазначив, що продажі могли бути частково зумовлені переглядом інвестиційних портфелів пенсійними фондами або бажанням банків і страхових компаній зменшити ризики, пов'язані зі ставками.
Усе це свідчить про те, як хвилювання на Уолл-стріт поширилися на світові ринки.
Деякі інвестори вважають, що падіння американських акцій порушило баланс у портфелях японських пенсійних фондів, змушуючи їх продавати американські держоблігації та інші активи, щоб відновити цільову структуру активів.
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