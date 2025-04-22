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АНАЛІТИКА

Пол Аткінс вступив на посаду голови SEC

 

21 квітня 2025 року Пол Аткінс офіційно склав присягу і вступив на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Експерти розраховують на швидкі зрушення в питанні схвалення заявок на нові ETF і зміни в старих.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обрав Аткінса на посаду наступного голови SEC на початку грудня 2024 року. Раніше він працював у SEC, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) і займає прокриптовалютну позицію:

Попри критику від деяких політиків, Сенат США схвалив його кандидатуру на початку квітня 2024 року.

Коментуючи своє призначення, він заявив таке:

«Я задоволений довірою і впевненістю, які президент Трамп і Сенат надали мені, щоб я очолив SEC. Повертаючись до Комісії, я радий приєднатися до моїх колег-комісарів і відданих своїй справі професіоналів агентства для просування його місії зі сприяння формуванню капіталу; підтримці справедливих, упорядкованих та ефективних ринків; і захисту інвесторів. Разом ми працюватимемо над тим, щоб США стали найкращим і найбезпечнішим місцем у світі для інвестицій і ведення бізнесу».

За даними преси, його призначення було відкладено через розкриття інформації про активи. Раніше ми повідомляли про те, що він інвестував у криптовалютний сектор близько $6 млн, а загальні статки Аткінса і його дружини, Сари Хамфріс, становлять приблизно $327 млн.

Експерти очікують, що новий глава SEC ініціює зрушення в питаннях подальшого розвитку сектора криптовалютних ETF у США:

«Прокриптовалютний глава SEC Пол Аткінс склав присягу сьогодні. У короткостроковій перспективі варто очікувати схвалення заявок на натуральне погашення в уже чинних ETF. Так, і власні біржові фонди для 100 найбільших альткоїнів».

Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас зазначив, що на розгляді SEC перебувають 72 заявки на реєстрацію криптовалютних ETF. Це включає як спотові, так і інші біржові фонди.

До цього SEC відклала розгляд заявок на нові ETF і зміни в уже діючих. На початку березня 2025 року вона перенесла дедлайн за більшістю продуктів на базі альткоїнів, у квітні - за додаванням стейкінгу та натурального погашення.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: США
 

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