Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стармер близький до укладення збройової угоди з ЄС

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер близький до укладення великої торговельної угоди з ЄС, яка дасть змогу британським компаніям продавати зброю європейським союзникам на мільярди фунтів стерлінгів, повідомляє The Times.

За інформацією видання, у разі укладення угоди британські фірми зможуть брати участь у торгах на отримання нового оборонного фонду ЄС у розмірі 150 млрд євро.

Газета зазначає, що прем'єр-міністр Великої Британії прагне послабити торговельні бар'єри з Брюсселем.

Із цією метою він проведе саміт ЄС - Велика Британія 19 травня в Лондоні, повідомляє видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3785
  0,0170
 0,04
EUR
 1
 47,7653
  0,7400
 1,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8464  0,02 0,05 41,5640  0,04 0,10
EUR 47,0140  0,29 0,61 48,0148  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес