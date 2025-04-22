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Стармер близький до укладення збройової угоди з ЄС
09:41 22.04.2025 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер близький до укладення великої торговельної угоди з ЄС, яка дасть змогу британським компаніям продавати зброю європейським союзникам на мільярди фунтів стерлінгів, повідомляє The Times.
За інформацією видання, у разі укладення угоди британські фірми зможуть брати участь у торгах на отримання нового оборонного фонду ЄС у розмірі 150 млрд євро.
Газета зазначає, що прем'єр-міністр Великої Британії прагне послабити торговельні бар'єри з Брюсселем.
Із цією метою він проведе саміт ЄС - Велика Британія 19 травня в Лондоні, повідомляє видання.
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