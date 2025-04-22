Стармер близький до укладення збройової угоди з ЄС

Як зазначив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс, Нова Зеландія усвідомлює, що ситуація в Україні залишається динамічною. За його словами, країна вітає зусилля з досягнення справедливого та тривалого миру та дуже уважно стежить за переговорами.