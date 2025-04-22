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АНАЛІТИКА

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім

 

Рейтинг громадського схвалення у США дій Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його другої президентської каденції. Американці демонструють занепокоєність спробами глави держави розширити свою владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, близько 42% респондентів нового шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos, схвалювали роботу Трампа на посаді президента Штатів. Це на один процент нижче, ніж було в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному трьома тижнями раніше.

А дані опитування серед американців протягом кількох годин після інавгурації Трампа 20 січня давали 47%.

"Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, що розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми", - йдеться в публікації Reuters.

При цьому західне інформагентство звертає увагу, що рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа (Джо Байдена) за даними опитування Reuters/Ipsos.

Разом з цим поточна динаміка свідчить, що багатьом американцям "неприємно", що Трамп "намагається покарати університети, які він вважає надто ліберальними, і поставити себе головою правління Центру Кеннеді, великої театральної та культурної установи у Вашингтоні".

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім

 

Близько 83% із 4306 респондентів заявили, що президент США повинен виконувати рішення федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.

57% - у тому числі одна третина республіканців - не погоджуються з твердженням, що "це нормально, якщо президент США припиняє фінансування університетів, якщо президент не згоден з тим, як університетом керують".

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім

 

Трамп, який стверджував, що університети не в змозі боротися з антисемітизмом в кампусі, раніше заморозив величезні суми федеральних грошей, виділених для університетів у Штатах, включаючи понад 2 мільярди доларів лише для Гарвардського університету.

66% респондентів заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати головні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Річ у тім, що у березні Трамп наказав Смітсонівському інституту усунути "неналежну" ідеологію.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що з низки питань - від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права - американці, які не схвалюють роботу Трампа, перевищують кількість тих, хто схвалює кожне питання в опитуванні.

Так, 46% не схвалювали роботу Трампа щодо імміграції, проте 45% респондентів - схвалювали. Похибка опитування становила близько 2 відсоткових пунктів.

Крім того, близько 59% респондентів - у тому числі третина республіканців - заявили, що Америка втрачає довіру на світовій арені.

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім

 

Також зазначається, що три чверті респондентів (зокрема більшість республіканців - 53%) сказали, що Трамп не повинен балотуватися на третій термін у США, при тому, що Конституція США забороняє йому це робити.

Падіння рейтингу Трампа

Нагадаємо, на початку квітня були оприлюднені дані триденного опитування Reuters/Ipsos. Вони показали, що схвалення роботи Трампа на посаді президента знизилося на 2 відсоткові пункти порівняно з опитуванням, проведеним 21-23 березня, і на 4 пункти нижче 47% схвалення, яке він мав незабаром після вступу на посаду 20 січня.

Зазначалося, що Трамп стикається з незадоволенням громадян його економічною і зовнішньою політикою, скандалами в адміністрації та військовою стратегією.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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