Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа

Гарвардський університет подав до федерального суду позов проти адміністрації президента Дональда Трампа через незаконну відмову від бюджетного фінансування на мільярди доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.

Оголошуючи в понеділок про позов, президент університету Алан Гарбер зазначив, звертаючись до гарвардської спільноти, що заклад вживає заходів після того, як адміністрація Трампа оголосила про замороження фінансування спочатку в розмірі $2,2 млрд, а пізніше повідомила про намір заблокувати ще $1 млрд грантів.

Позов подано до суду після декількох тижнів ескалації між адміністрацією і Гарвардом, який відкинув вимоги змінити політику університету та її керівництво, зокрема провести аудит студентського складу й викладачів на предмет «розмаїття точок зору». Після того, як Гарвард оголосив про відмову, адміністрація Трампа заморозила 2,2 млрд доларів грантів, крім того, Трамп закликав відповідні служби позбавити Гарвард податкових пільг.

У позові стверджується, що адміністрація порушила конституційні права університету, припинивши федеральне фінансування, і що утримання коштів є «частиною кампанії тиску, щоб змусити Гарвард підкоритися контролю уряду над його академічними програмами».

У позові стверджується, що адміністрація «не провела передбачену законом процедуру, як того вимагає Конгрес згідно з розділом VI (Закону про громадянські права, - ред.) перш ніж припинити фінансування, що дає незалежні підстави для визнання заморожування незаконним».

Розділ VI забороняє дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри чи національного походження в програмах, які отримують федеральне фінансування.

Згідно з позовом, припинення федерального фінансування перешкоджатиме критично важливим науковим і медичним дослідженням, а також зменшить економічні інновації.

«Наслідки надмірних дій уряду будуть серйозними й довготривалими, - зазначив Гарбер. - Дослідження, які уряд поставив під загрозу, охоплюють заходи, спрямовані на поліпшення перспектив дітей, які вижили після раку, розуміння на молекулярному рівні того, як рак поширюється в організмі, прогнозування поширення спалахів інфекційних захворювань і полегшення болю для військових, поранених на полі бою».

У березні адміністрація також погрожувала скасувати гранти й контракти на суму 400 млн доларів Колумбійському університету, посилаючись на «тривалу бездіяльність вишу при постійних утисках єврейських студентів». Корнелльський і Північно-Західний університети також зіткнулися із заморожуванням фінансування на загальну суму 1,8 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, після заяви про скасування державних грантів для Гарварду, який нібито не підтримує політику чинного президента США, Трамп припустив можливість накласти на навчальний заклад податки як на «політичну організацію».

Білий дім звинувачує низку навчальних закладів у підтриманні палестинців та антиізраїльських настроїв.