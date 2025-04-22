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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Індія купить «боїнги», від яких через торгову війну зі США відмовився Китай
23:17 21.04.2025 |
Авіакомпанія Air India, що належить Tata Group, планує придбати літаки Boeing, купівля яких була скасована Китаєм через торговельну війну зі США. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Також флагманський авіаперевізник Індії прагне зайняти слоти для майбутніх постачань, якщо вони з'являться, кажуть джерела агентства.
Air India до березня вже прийняла 41 літак 737 Max, побудований для китайських авіакомпаній. Їхнє постачання до Китаю було відкладено через проблеми з безпекою.
Зростання Air India сповільниться через програму модернізації та план з поступової відмови від деяких моделей Airbus, але авіакомпанія намагається компенсувати це, пропонуючи дешевші тарифи.
Переговори з Boeing щодо слотів постачань, звільнених китайськими перевізниками, також веде Malaysia Aviation Group.
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