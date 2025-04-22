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АНАЛІТИКА

Дві найбільші сталеварні компанії Південної Кореї разом будуватимуть завод у США

 

Південнокорейські Hyundai Motor і Posco Holdings підписали меморандум про взаєморозуміння для співпраці в будівництві запланованого сталеварного заводу у Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться у заяві Hyundai Motor від 21 квітня.

Posco інвестує в акціонерний капітал заводу Hyundai Motor Group у Луїзіані, будівництво якого компанія анонсувала у березні.

Інтегрований сталеливарний завод Louisiana EAF вартістю $5,8 млрд спеціалізуватиметься на виробництві автомобільних сталевих листів і забезпечить річну виробничу потужність у 2,7 млн тонн. Виробництво планується розпочати у 2029 році.

Співпраця дозволить Posco забезпечити собі плацдарм для виходу на північноамериканський ринок сталі, вказано у релізі.

Posco - найбільший виробник сталі у Південній Кореї, Hyundai Steel (підрозділ Hyundai Motor) посідає друге місце.

Hyundai Motor оголосив про плани інвестувати $21 млрд у Сполучені Штати під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі минулого місяця.

У квітні Трамп запровадив 25%-ві мита на товари Південної Кореї, що згодом були призупинені на три місяці.

20 квітня виконувач обов'язків президента Хан Док Су в інтерв'ю Financial Times заявив, що Південна Корея не буде активно протистояти митам, запровадженим Трампом.

За його словами, після Корейської війни США надали Південній Кореї допомогу, технології, інвестиції та гарантії безпеки, що допомогло створити в країні "комфортне інвестиційне середовище для іноземців".

У зв'язку з цим "боргом подяки" Сеул, за словами Хана Док Су, більше схильний до переговорів із Трампом, шукаючи "взаємовигідні рішення", ніж до боротьби з рішеннями США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Корея, США
 

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