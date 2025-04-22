Фінансові новини
- |
- 22.04.25
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дві найбільші сталеварні компанії Південної Кореї разом будуватимуть завод у США
23:11 21.04.2025 |
Південнокорейські Hyundai Motor і Posco Holdings підписали меморандум про взаєморозуміння для співпраці в будівництві запланованого сталеварного заводу у Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться у заяві Hyundai Motor від 21 квітня.
Posco інвестує в акціонерний капітал заводу Hyundai Motor Group у Луїзіані, будівництво якого компанія анонсувала у березні.
Інтегрований сталеливарний завод Louisiana EAF вартістю $5,8 млрд спеціалізуватиметься на виробництві автомобільних сталевих листів і забезпечить річну виробничу потужність у 2,7 млн тонн. Виробництво планується розпочати у 2029 році.
Співпраця дозволить Posco забезпечити собі плацдарм для виходу на північноамериканський ринок сталі, вказано у релізі.
Posco - найбільший виробник сталі у Південній Кореї, Hyundai Steel (підрозділ Hyundai Motor) посідає друге місце.
Hyundai Motor оголосив про плани інвестувати $21 млрд у Сполучені Штати під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі минулого місяця.
У квітні Трамп запровадив 25%-ві мита на товари Південної Кореї, що згодом були призупинені на три місяці.
20 квітня виконувач обов'язків президента Хан Док Су в інтерв'ю Financial Times заявив, що Південна Корея не буде активно протистояти митам, запровадженим Трампом.
За його словами, після Корейської війни США надали Південній Кореї допомогу, технології, інвестиції та гарантії безпеки, що допомогло створити в країні "комфортне інвестиційне середовище для іноземців".
У зв'язку з цим "боргом подяки" Сеул, за словами Хана Док Су, більше схильний до переговорів із Трампом, шукаючи "взаємовигідні рішення", ніж до боротьби з рішеннями США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ
|Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя. Як обиратимуть нового Папу Римського
|У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ
|Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|Трамп вимагає від ФРС «негайно» знизити облікову ставку
|ЗМІ: ЄС обговорює поступку США для сприяння торговельним переговорам
|Путін допустив прямі переговори з Україною
|Трамп вважає, що глава Пентагону «чудово працює» на тлі скандалу із Signal
|Зеленський: Україна на зустрічі в Лондоні просуватиме безумовне «припинення вогню»
|WSJ: Вашингтон хоче ще більше урізати фінансування Гарварду
Бізнес
|Tesla скорочує виробництво Cybertruck через значне падіння продажу цієї моделі
|Американський стартап отримав дозвіл FDA на менш інвазивний імплантат для мозку, ніж Neuralink Ілона Маска
|Оголошено переможців премії «2025 World Car Awards»
|Суд в США визнав Google винним у незаконному монополізмі на ринку технологій онлайн‑реклами
|Чат-бот Маска Grok отримав функцію пам'яті
|TSMC заявила, що не веде переговорів з Intel щодо спільного виробництва чипів
|Зловживання ШІ і зв'язки з Маском визнали головними загрозами для репутації у 2025 році