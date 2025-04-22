Міністра внутрішньої безпеки США пограбували в ресторані у центрі Вашингтона, - CNN

В одному з ресторанів у центрі Вашингтона ввечері 20 квітня вкрали сумку міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомило джерело CNN у правоохоронних органах, Секретна служба, відповідальна за охорону Ноем, переглянула записи з камер у ресторані та зафіксувала, як невідомий чоловік у медичній масці вкрав її сумку і залишив заклад.

Зазначається, що підозрюваний забрав водійські права Ноем, ліки, ключі від квартири, паспорт, перепустку в будівлю Міністерства внутрішньої безпеки, косметичку, чисті чеки й приблизно 3 тисячі доларів готівкою.

Під час великоднього заходу в Білому домі Ноем підтвердила журналістам факт крадіжки своєї сумки і зазначила, що розслідування ще триває.