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АНАЛІТИКА

У Казахстані з'явиться національний оператор з обміну криптоактивів

 

Національний банк Казахстану анонсував створення державного провайдера з обміну криптоактивів. Він стане частиною ініціативи з розвитку цифрових фінансів, яка закріплюється в новому законопроєкті, наміченому до ухвалення в серпні 2025 року. Про це заявив глава регулятора Тимур Сулейменов у відповідь на депутатський запит.

У рамках стратегії цифровізації Нацбанк зосередиться на чотирьох напрямках:

* токенізація традиційних активів;
* легалізація криптовалютного обміну;
* запуск стейблкоїна на базі цифрового тенге;
* розвиток «регуляторної пісочниці» для тестування нових продуктів.

За словами Сулейменова, кожен із напрямів планують регулювати за окремими правилами.

Особлива увага приділяється створенню ліцензованого оператора, який забезпечить безпечний обмін цифрових активів. Влада очікує, що це рішення дасть змогу знизити залежність від нерегульованих закордонних платформ і мінімізувати ризики для громадян. При цьому спочатку обсяги купівлі для приватних осіб будуть обмежені.

Окремо глава регулятора підкреслив, що криптовалюта не отримає статусу платіжного засобу. Національний провайдер буде інтегрований з уже діючими платформами в структуру Міжнародного фінансового центру «Астана» (МФЦА). Таким чином, за заявою влади, створюється єдина екосистема з безпечним доступом до зберігання і торгівлі криптоактивами на території Казахстану.

Також регулятор розглядає запуск стейблкоїна «Крипто-ЦТ», забезпеченого цифровим тенге. Його хочуть використовувати для розрахунків в угодах з криптоактивами та захисту вартості в умовах волатильного ринку. Новий інструмент увійде в обіг після оцінки ризиків і тестування.

Нарешті, для апробації цифрових рішень при Нацбанку створюється «регуляторна пісочниця». Там учасники зможуть запускати перспективні проєкти під контролем відповідних органів, заявив глава Нацбанку. У межах обговорюваного закону криптобанки створюватися не будуть - цю функцію візьме на себе цифрова екосистема, також зазначив Сулейменов.

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За матеріалами: incrypted.com
 

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