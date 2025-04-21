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Засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб оголосив про відставку
17:09 21.04.2025 |
Засновник Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі Клаус Шваб пішов з посади голови ради піклувальників організації, повідомляє сайт організації.
Шваб пояснив своє рішення піти тим, що невдовзі йому виповниться 88 років. Рада прийняла його відставку на засіданні 20 квітня.
Тимчасовим головою призначений Петер Брабек-Летмате, який обіймає посаду заступника голови ради.
Клаус Шваб - німецький економіст, засновник Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Від часу заснування ВЕФ у 1971 році і до 2025 року Шваб обіймав посаду президента форуму, а потім став головою ради піклувальників ВЕФ.
Як зазначає газета Frankfurter Allgemeine, критика на адресу Шваба посилилася впродовж останніх років. У 2024 році колишні та чині співробітники форуму звинуватили Шваба та керівництво ВЕФ у дискримінації щодо жінок та темношкірих, а також у домаганнях. Газета The Wall Street Journal, посилаючись на скарги, подані всередині ВЕФ, стверджувала, що в організації під керівництвом Шваба запанувала атмосфера, ворожа до жінок та темношкірих. Шваб та ВЕФ звинувачення відкинули.
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