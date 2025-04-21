ОАЕ першими у світі писатимуть закони за допомогою штучного інтелекту

Об'єднані Арабські Емірати збираються використовувати штучний інтелект для написання нового законодавства та перегляду і внесення змін до законів.

Про це повідомило Financial Times, передає Укрінформ.

«Ця нова законодавча система, заснована на штучному інтелекті, змінить спосіб створення законів, зробивши процес швидшим і точнішим», - зазначив шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, правитель Дубая та віцепрезидент ОАЕ.

Держава ОАЕ планує використовувати штучний інтелект для відстеження того, як закони впливають на населення та економіку країни, створивши масивну базу даних федеральних і місцевих законів разом із даними державного сектору, такими як судові рішення та державні послуги.

За словами шейха Мохаммеда, штучний інтелект «регулярно пропонуватиме оновлення нашого законодавства». Уряд очікує, що штучний інтелект прискорить процес законотворчості на 70%, згідно із повідомленням на засіданні Кабінету Міністрів.

Минулого тижня міністри схвалили створення нового підрозділу Кабінету міністрів - Управління регуляторної розвідки - для нагляду за просуванням законодавчого ШІ.

Абу-Дабі зробив значну ставку на ШІ і минулого року відкрив спеціальний інвестиційний механізм MGX, який, серед інших інвестицій, підтримав фонд інфраструктури ШІ BlackRock з капіталом у $30 мільярдів.

MGX також додав спостерігача зі штучним інтелектом до своєї ради директорів.

Але дослідники відзначають, що він може зіткнутися з багатьма проблемами і пастками. Вони варіюються від незбагненності ШІ для його користувачів до упередженості, спричиненої його навчальними даними. Питанням залишається те, чи інтерпретує ШІ закони так само, як це робить людина.

Роні Медалья, професор Копенгагенської бізнес-школи, сказав, що ОАЕ, схоже, мають «основні амбіції фактично перетворити ШІ на свого роду співзаконодавця», і назвав план «дуже сміливим».

Хоча моделі штучного інтелекту вражають, «вони продовжують галюцинувати, мають проблеми з надійністю та стійкістю. Ми не можемо їм довіряти», - попереджає Вінсент Страуб, дослідник з Оксфордського університету

Він додає, що плани ОАЕ є особливо новими, оскільки вони включають використання ШІ для передбачення правових змін. Потенційно вони також можуть заощадити на витратах, які уряди часто платять юридичним компаніям за перегляд законодавства.

Кіган Макбрайд, викладач Оксфордського Інтернет-інституту, сказав, що автократичним ОАЕ було «легше», ніж багатьом демократичним країнам, прийняти повну цифровізацію уряду, «вони здатні швидко рухатися. Вони можуть експериментувати з чимось».

За словами Макбрайда, існують десятки менших способів використання штучного інтелекту урядами в законодавстві, але він не бачив подібного плану в інших країнах. «Що стосується амбіцій, то тут (ОАЕ - ред.) майже на вершині», - додав експерт.

Незрозуміло, яку систему штучного інтелекту використовуватиме уряд ОАЕ, і експерти кажуть, що, можливо, доведеться поєднати більше однієї.