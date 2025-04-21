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АНАЛІТИКА

Туреччина заявила про рекордний видобуток власного газу в Чорному морі

 

Роботи на першій черзі газового родовища Сакарія, що в Чорному морі, завершені. Щоденний видобуток природного газу становить рекордні 9,5 мільйона кубометрів.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Першу чергу газового родовища Сакарія завершено. Щоденне виробництво 9,5 мільйона кубометрів", - повідомив міністр.

Він зазначив, що цього об'єму природного газу достатньо для забезпечення 4 мільйонів домогосподарств і роботи зі збільшення видобутку триватимуть.
 

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