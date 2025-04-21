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Казахстан планує збільшити потужності НПЗ на 56% до 2032 року
13:52 21.04.2025 |
Казахстан планує наростити обсяг перероблення нафти на великих НПЗ до 2032 року до 28 млн тонн із поточних 18 млн тонн, повідомляє Reuters із посиланням на прес-службу Міненерго.
Обсяг перероблення сировини на НПЗ до 2040 року Міненерго планує довести до 38 млн тонн.
Казахстан, який має намір видобути 2025 року 96,2 млн тонн нафти, давно намагається збільшити перероблення сировини, щоб самостійно забезпечувати внутрішній ринок паливом і не залежати від імпорту.
Міненерго також запланувало підвищити глибину перероблення до рівня 94%, повністю перейти на випуск палива високих екологічних класів (К5 й авіапальне Jet A-1) і збільшити виробництво нафтохімічної продукції, не вказавши термінів досягнення цих показників.
Раніше повідомлялося, що Казахстан розглядає будівництво НПЗ потужністю 10 млн т до 2030 року.
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