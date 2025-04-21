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ЗМІ дізнались, яке бажання Трампа заважає подоланню тарифних суперечок між США і Китаєм
13:16 21.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп наполягає на особистих переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб вирішити тарифні суперечки між двома країнами, однак це заважає іншим дипломатичним зусиллям з подолання торгової війни.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Трамп раніше казав, що очікує на угоду з Пекіном щодо стрімкого зростання тарифів "протягом наступних трьох-чотирьох тижнів".
Як зазначає видання, наразі це виглядає малоймовірним.
Американський президент наполягає на переговорах віч-на-віч з Сі Цзіньпіном - і це стримує інші дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення загострення торгової війни.
За словами двох колишніх високопосадовців Державного департаменту та представника промисловості, Трамп не уповноважуватиме делегатів Білого дому взаємодіяти з китайськими офіційними особами в Пекіні щодо розрядки.
Крім того, Сенат ще не затвердив посла в Китаї, Трамп не призначив нікого іншого для ведення переговорів з Пекіном, а Білий дім не звертався до китайського посольства, щоб розпочати переговори.
Відсутність будь-якої суттєвої роз'яснювальної роботи заморозила значущі комунікації між двома країнами і поставила під загрозу ймовірність швидкого вирішення проблеми, йдеться у матеріалі.
Видання зазначає, що окрім особистих переговорів лідерів є ще один спосіб врегулювати суперечності: досягти домовленості через неофіційних спецпосланців.
Такі особи, які мають довіру як США, так і Китаю можуть закласти основу для домовленості. Їхній неофіційний статус забезпечить урядовцям певну гнучкість і відвертість у переговорах із китайською владою, що може допомогти прискорити торговельні переговори перед зустріччю вищих офіційних осіб.
Пекін, ймовірно, з обережністю ставиться до вимог Трампа про розмову з Сі, оскільки китайський лідер може втратити перевагу - особливо якщо Трамп перетворить зустріч на публічне видовище, припускає видання.
Китайський уряд натомість хоче призначення "відповідальної особи" в адміністрації, яка зможе розпочати переговори про припинення тарифної війни.
Зокрема, як стало відомо, Пекін призначив Лі Ченгана, колишнього помічника міністра торгівлі, новим представником Китаю з міжнародної торгівлі, що може свідчити про те, що китайська сторона чекає, коли Трамп призначить свого посланця.
Торгова війна між США та Китаєм, у межах якої сторони запровадили взаємні тарифи, що перевищують 100%, практично заморозила торгівлю між двома найбільшими економіками світу.
Раніше китайський посол у Сполучених Штатах Сє Фен закликав Вашингтон шукати спільну мову з Китаєм, підкресливши готовність його держави діяти в умовах ескалації торгової війни.
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