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У Пентагоні заперечують, що Гегсет публікував секретні дані у чаті Signal
13:05 21.04.2025 |
У Пентагоні заперечили, що очільник оборонного відомства Піт Гегсет розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті Signal, про який повідомили ЗМІ.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Пентагона Шона Парнелла.
Він назвав "вкидом" поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal, де були його дружина, брат і особистий адвокат.
"Вони (ЗМІ. - Ред.) спиралися тільки на слова людей, звільнених цього тижня, і, схоже, у них є мотив саботувати дії міністра і президента", - зазначив Парнелл.
Речник Пентагону стверджує, що "у жодному із чатів у Signal не було секретної інформації, як би не намагалися викласти цю історію".
"Що правда, то це те, що офіс міністра оборони продовжує зміцнюватися і ставати більш ефективним у виконанні програми президента Трампа", - додав він.
Варто зазначити, що у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.
Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.
Також був звільнений керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер. Однак для нього готують іншу посаду.
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