Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Пентагоні заперечують, що Гегсет публікував секретні дані у чаті Signal

 

У Пентагоні заперечили, що очільник оборонного відомства Піт Гегсет розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті Signal, про який повідомили ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Пентагона Шона Парнелла.

Він назвав "вкидом" поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal, де були його дружина, брат і особистий адвокат.

"Вони (ЗМІ. - Ред.) спиралися тільки на слова людей, звільнених цього тижня, і, схоже, у них є мотив саботувати дії міністра і президента", - зазначив Парнелл.

Речник Пентагону стверджує, що "у жодному із чатів у Signal не було секретної інформації, як би не намагалися викласти цю історію".

"Що правда, то це те, що офіс міністра оборони продовжує зміцнюватися і ставати більш ефективним у виконанні програми президента Трампа", - додав він.

Варто зазначити, що у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Також був звільнений керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер. Однак для нього готують іншу посаду.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3785
  0,0170
 0,04
EUR
 1
 47,7653
  0,7400
 1,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8278  0,09 0,23 41,5233  0,05 0,11
EUR 46,7278  0,18 0,38 47,7800  0,40 0,85

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3200  0,07 0,17 41,3400  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес