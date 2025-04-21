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АНАЛІТИКА

Японія готова до серйозної поступки заради тарифної угоди зі США

 

Японія під тиском Сполучених Штатів може змінити власні норми безпеки автомобілів та розширити імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд Японії розглядає можливість перегляду правил безпеки автомобілів, щоб укласти угоду щодо митних тарифів з президентом США Дональдом Трампом.

Керівник делегації від Японії Рьосей Акадзава розпочав переговори щодо тарифів з американськими колегами у Вашингтоні минулого тижня. Наразі триває підготовка до другого раунду переговорів.

Американські виробники автомобілів уже давно скаржаться на нетарифні бар'єри, що блокують доступ до японського ринку, зокрема на суворі стандарти безпеки.

У доповіді торгового представника США в березні, згадувалося про неприйняття Японією сертифікації американських стандартів безпеки як таких, що забезпечують такий самий рівень захисту, як і її власні стандарти, унікальні протоколи випробувань та перешкоди для створення мереж дистрибуції й обслуговування.

Японський уряд вважає, що є можливість пом'якшити деякі критерії безпеки в країні, зокрема, правила випробувань автмобілей на безпеку під час аварій.

В повідомленні уряду також зазначається, що Токіо прагне збільшити імпорт рису в рамках своєї переговорної стратегії.

Додамо, що цього тижня у Вашингтоні розпочинаються щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, і міністр фінансів Кацунобу Като проводить останні приготування до переговорів з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 24 квітня.

Ця зустріч посилює припущення, що слабкість ієни може стати темою для обговорення в рамках двосторонньої угоди.

Митні тарифи США на імпорт з Японії

На початку квітня Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США з понад 180 країн світу. Зокрема, для Японії було встановлене 25% мито на імпорт сталі, алюмінію та автомобілей.

Пізніше Трамп призупинив на три місяці чинність нових тарифів і встановив єдину митну ставку для всіх країн у розмірі 10%.

Японія одна з перших почала переговори зі США щодо мит на імпорт. За підсумками останньої зустрічі, Вашингтон погодився укласти угоду до завершення 90% відстрочки "взаємних мит".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Японія
 

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