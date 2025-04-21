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Джеймі Даймон
Китай застеріг інші країни від антикитайських торгових угод зі США
11:59 21.04.2025 |
Китай застеріг інші країни від укладання економічних угод зі США, які можуть зашкодити китайським інтересам, і погрожує "рішучими контрзаходами", пише Reuters.
Це реакція на новину Bloomberg про те, що адміністрація Трампа нібито планує тиснути на країни, які хочуть зниження американських мит, вимагаючи від них скоротити торгівлю з Китаєм.
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що "рішуче виступить проти будь-якої сторони, яка укладе угоду, використовуючи інтереси Китаю".
Якщо це станеться, Пекін "ніколи не змириться з цим і рішуче вживатиме відповідних контрзаходів", додали в міністерстві. "Китай готовий зміцнювати солідарність і координацію з усіма сторонами, спільно реагувати й протистояти одностороннім актам залякування", - заявили в Китаї.
Економічні радники Трампа обговорювали питання про те, щоб попросити представників інших країн запровадити так звані вторинні мита - по суті, грошові санкції - на імпорт з певних країн, які мають тісні зв'язки з Китаєм, повідомило раніше Bloomberg.
У США також хочуть, щоб торгові партнери утримувалися від придбання надлишкових товарів з Китаю, кажуть інші представники.
В'єтнам уже готується посилити контроль за китайськими товарами, які перетинають його кордони на шляху до США, повідомляло раніше агентство Reuters.
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